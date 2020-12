Åbne biografer bliver ramt af corona-udskudte premierer

Det fortæller Michael Obel, der ejer fem biografer i landet.

- En biograf lever af at have nye friske film på hylderne, som folk vil se.

- I takt med at de gamle film er blevet set, så mister vi publikum, når der ikke er nye film, de kan se, siger han.

Han peger først og fremmest på superheltefilmen "Wonder Woman 1984", der skulle have trukket publikum i biografen op til jul, men nu er blevet udsat til januar.

- Jeg vil ikke undre mig, hvis omsætningen i vores juleferie falder med 30-40 procent, når der ikke er nye film, siger Michael Obel.

Biografejeren har fortsat to åbne biografer i henholdsvis Ringsted og Hjørring, mens de tre biografer i Hellerup, Slagelse og Helsingør fra onsdag skal holde lukket indtil 3. januar.

Konsekvensen ved nedlukning ærgrer Michael Obel, da han mener, der er lavere risiko for at blive smittet med corona i biografen end for eksempel i et supermarked.

- Man kunne overveje yderligere restriktioner, men ligefrem at lukke biograferne, det mener jeg, er at skyde over målet, siger han.

Til trods for et hårdt år for de danske biografer, fortæller Michael Obel, at det kunne have været værre, hvis ikke de danske film havde fundet vej til det store lærred.

- Når biograferne er lukkede i USA, så sender Hollywood ikke film til Europa. De danske film har simpelthen reddet os, siger han.

Han fremhæver specielt Thomas Vinterberg-filmen "Druk", og "Retfærdighedens ryttere" af Anders Thomas Jensen som to publikumsmagneter.

Ifølge DR har filmene "Gutterbee" af Ulrik Thomsen, "The Midnight Sky" med George Clooney og "Pinocchio" også fået udskudt deres premierer til næste år.