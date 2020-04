A-kasser oplever stormløb fra nye medlemmer under corona

Det er først, når man har været medlem af en a-kasse i mindst et år, at man er berettiget til dagpenge. Uanset ser mange lige nu ud til at melde sig ind i en a-kasse for at sikre sig bedst muligt mod konsekvenserne af coronakrisen.

- Vi ser en stor tilstrømning til a-kasserne i øjeblikket, fordi jobsituationen er blevet usikker for rigtig mange mennesker på samme tid.

- Så det er et ønske om at sikre sig mod ledighed, forklarer Troels Kromand Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit.

Sammenlignet med de seneste seks år er niveauet fra marts cirka fire gange så højt. Det hænger sammen med, at knap 2000 i gennemsnit har meldt sig ind i en a-kasse hver måned over de forgangne seks år.

Nykredits cheføkonom regner ikke med, at den store tilgang hos a-kasserne er en enlig svale. Han forventer, at flere vil følge i samme spor den næste tid.

- De 150.000 personer, der er hjemsendt på lønkompensation, og de 36.000 selvstændige, der har søgt om kompensation for tabt omsætning, overvejer nok grundigt et a-kassemedlemskab, hvis de ikke allerede har et, siger Troels Kromand Danielsen.

Cirka 75 procent af de beskæftigede er medlem af en a-kasse.

Ifølge Danmarks Statistik nåede ledigheden i marts sit højeste niveau i flere år.

Den steg fra februar til marts med 0,4 procentpoint til 4,1 procent. Ikke siden september 2017 har arbejdsløsheden været så høj.