A-kasse vinder sag i voldgiftsret mod fyret direktør

Det var i orden, da Akademikernes A-kasse i efteråret 2018 bortviste sin daværende direktør Michael Valentin.

Det har en voldgiftsret afgjort til glæde for a-kassen.

- Det var den afgørelse, vi havde forventet, men vi er selvfølgelig glade for at få det bekræftet. Og vi ser nu frem til endelig at kunne afslutte sagen og igen kigge fremad, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for bestyrelsen i a-kassen, i en pressemeddelelse.

I afgørelsen står også, at a-kassen ikke behøver at overholde den fratrædelsesaftale, som var indgået med Michael Valentin, da han blev bortvist og politianmeldt i efteråret 2018.

A-kassens anmeldelser mod Valentin lød blandt andet på at modtage returkommission i form af vinrejser samt for betalte middage i sin private villa på Frederiksberg og en privat fødselsdagsfest i a-kassens lokaler.

I december frafaldt politiet alle sigtelser mod ham, efter at både Københavns Politi og Rigsadvokaten havde behandlet sagen. Der var ikke grundlag for at rejse tiltale.

Peter Breum, der er advokat for Michael Valentin, bekræfter voldgiftssagens udfald.

- Det ærgrer mig, at Voldgiften er nået frem til, at a-kassen ikke skal overholde den fratrædelsesaftale, som er indgået med min klient.

- Rigsadvokaten har for nylig afgjort, at der ikke var grundlag for at rejse sag mod min klient. Vi tager afgørelsen til efterretning og min klient ser nu bare frem til at komme videre, siger Peter Breum i en mail til Ritzau.

Michael Valentin ønsker ikke at udtale sig, oplyser advokaten.

Der er ikke i offentligheden blevet fremlagt nogen egentlig årsag til Valentins fyring i september 2018.

Michael Valentin har selv erkendt sjusk i sagen, men han har også afvist, at der skulle være foregået noget kriminelt.

Akademikernes A-kasse har cirka 245.000 medlemmer. Det gør den til landets største for akademikere.