90 procent af virksomheder leaser deres varebiler

Erhverv - 22. oktober 2021

Af Per Vagnsø

Leasingløsninger har i den grad vundet frem, når det handler om de biler, erhvervsvirksomheder har brug for. Hos Gunner Due Biler i Slagelse og Køge er det omkring 90 procent af »salget« til erhverv, der sker i form af leasingaftaler.

I 2019 besluttede bilfirmaet at gå all in på erhvervsbiler, og ifølge erhvervschef Finn Vidø skiller Gunner Due Biler sig ud ved at have sit eget leasingselskab.

- Så i alt hvad der hedder beregninger og risiko, har vi selv hånden på kogepladen. Kunden er en stor fisk i et lille akvarium. For en håndværker ændrer forholdene sig jo ofte. Vi har meget leasing på brugte varebiler og kan lave en billig løsning til en start. Når så virksomheden vokser, kan vi hurtigt svinge dem over i en anden bil, siger Finn Vidø.

Firmaet opererer typisk med en løbetid på tre år for en leasingaftale.

- Det er nok de færreste af os, der kan se fem-seks år ud i fremtiden, og efter tre år kan kunden købe bilen til den aftalte pris, fortsætte med at lease den eller stille bilen tilbage og sige tak for lån. Det giver meget mindre likviditetsbinding. Du kan komme af sted for 10.000-15.000 kroner, og du kender hele økonomien i en bil fra start, konstaterer erhvervschefen.

Nogle vil ikke binde sig Ifølge Finn Vidø er de få, der stadig vælger at købe deres varevogn, typisk dem, der har penge i banken og vil undgå at betale negative renter til pengeinstituttet.

- Og enkelte siger, at de bare ikke vil binde sig til noget. Eller også ved de ikke, hvad leasing er, tilføjer erhvervssælger Kasper Prætorius.

Når private leaser en bil, er det med fuld serviceaftale. Det er det ikke altid for erhvervsvirksomheder. Her kan aftalerne både laves med og uden service, og aftalerne om, hvor mange kilometer, bilen forventes at køre om året, kan løbende reguleres.

Kasper Prætorius fremhæver, at bilfirmaets eget leasingselskab også betyder, at kunderne altid kan ringe til en, de kender. Det er vigtigt at have relationer, som han siger.

Lager af brugte biler Den udbredte mangel på forskellige komponenter til bilproduktionen har nogle steder givet lange ventetider på at få en ny bil. Ifølge Finn Vidø har firmaet dog et pænt lager af firhjulede.

- Vi har også et lager af brugte biler, så vi skal nok holde folk kørende. Vi kan altid finde en brugt, indtil den nye kommer, siger han og tilføjer, at leasingløsningen også er genial, hvis en virksomhed vil skifte til et el-drevent køretøj. Ikke mindst set i lyset af at det kan være svært at spå om, hvad en elbil er værd om fem år.