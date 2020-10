Social Selling Company gennemgår i et gratis webinar, hvordan du kan øge din personlige synlighed på LinkedIn, hvis du er på udkig efter et nyt job. Illustration: Social Selling Company Foto: Copyright © 2014-2020 Social Selling Company

9 ting, der kan tiltrække drømmejobbet på LinkedIn

Erhverv - 20. oktober 2020 kl. 15:07 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Eva Sachse og Leif Carlsen arbejder til daglig med at undervise sælgere i metoden »social selling«, men den kan også bruges, når man er på jagt efter et nyt job. Få de to eksperters tip til, hvordan du kan arbejde med social selling som personlig branding på LinkedIn.

1 - Din profil Din profil på LinkedIn skal være opdateret. Vær omhyggelig med feltet under dit navn, der beskriver din professionelle overskrift på 220 tegn og husk at omtale dig selv i første person i det uddybende 'Om'-felt, hvor der er plads til 2600 tegn. Husk også et professionelt portrætfoto i god opløsning og et baggrundsbillede.

2 - Følg virksomheder Find de virksomheder, som du gerne vil arbejde hos, ved at søge dem frem i LinkedIns søgefelt og klik på den blå knap: »+Følg«. På virksomhedens side kan du se, om der er aktuelle jobopslag og hvad der er postet af indlæg for nylig.

3 - Udvid dit netværk Brug også søgefunktionen til at finde personer, der kan hjælpe dig til et nyt job. Connect med dem ved at oprette forbindelse. Connect også med headhuntere. Skriv altid en invitationstekst, så modtageren ikke skal gætte på, hvorfor du ønsker at connecte.

4 - Synlighed: Headhuntere Indstil din profil så den bliver synlig for headhuntere ved at tilføje en profilsektion, hvor du vælger menupunktet »Interesseret i jobmuligheder«. Derefter udfylder du felterne til »Jobtitler«, geografi, startdato og jobtyper. Tag stilling til, om dine jobønsker skal være synlig for alle eller kun for rekrutteringskonsulenter. Du finder ind til disse indstillinger ved at klikke på knappen »Dig«, »Vis profil«, »Tilføj profilsektion«, »Intro« og endelig »Leder efter nyt job«.

5 - Søg efter jobs Klik på menupunktet »Job« og brug søgefeltet.

6 - Udstil din ekspertise Du kan øge din synlighed ved at klikke på »Synes godt om«, kommentere og dele andres indlæg, men den store effekt og øget synlighed kommer når du selv begynder at poste indlæg og artikler. Her handler det om at inspirere og dele viden.

7 - Dyrk dine relationer Skriv direkte ved hjælp af besked-funktionen.

8 - Brug hashtags Hashtags bruges til at kategorisere indholdet, så det er nemmere at finde. Vælg højst tre hashtags, når du poster indlæg på LinkedIn. Følg relevante hashtags, så du kan få ny inspiration og interagere via »Synes godt om« og kommentarer, når det giver mening.

9 - Eksekvering Du skal være aktiv på LinkedIn hver dag. Det vil sige, at du gennemgår dine invitationer. Du besvarer LinkedIn-beskeder. Du tjekker dine notifikationer og følger op. Du interagerer med andres indhold ved at like og kommentere. Du tjekker aktiviteten på dine egne indlæg med hensyn til kommentarer, likes og statistik. Du poster selv et indlæg 1-2 gange om ugen. Du laver målrettede indsatser ved at søge, connecte og sende beskeder til personer, som du gerne vil netværke med.

Kilde: Social Selling Company. Hver måned gennemgår Eva Sachse og Leif Carlsen de 9 ting, du kan gøre for at tiltrække drømmejobbet via LinkedIn i et gratis webinar. Næste gang er mandag den 6. november kl. 10.

