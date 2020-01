9. marts kan du se om du skal have penge tilbage i skat

Dermed får 4,6 millioner borgere mulighed for at se, om de skal have overskydende skat retur, eller om de skal betale restskat tilbage.

Mandag den 9. marts åbner Skattestyrelsen for adgangen til årsopgørelsen for 2019.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge styrelsens tidsplan vil overskydende skat fra 2019 blive tilbagebetalt 3. april.

Historisk set får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat. For den sidste fjerdedels vedkommende gælder det, at regnskabet enten går op, eller at de skal betale penge tilbage.

Årsopgørelsen bliver dannet på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra blandt andet banker, arbejdsgivere og pensionsselskaber.

- Vi arbejder på en årsopgørelse, næsten to år inden den kommer ud. Og så er det jo forrige års forskudsopgørelse med alle de data, vi får ind der, der ender med et resultat, der viser, om man skal have penge tilbage, eller om skal betale restskat, forklarer Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

Det er stadig for tidligt at sige, hvor mange borgere, der kan forvente at få penge tilbage til april.

Ifølge Karoline Klaksvig er der dog intet, der tyder på, at andelen vil være meget anderledes end foregående år.

- Det er min forventning, at cirka tre ud af fire vil få penge tilbage. Ved første udbetaling af overskydende skat, udbetalte vi sidste år lidt over 16 milliarder kroner til 3,4 millioner borgere, siger hun.

Er man blandt dem, som skal tilføje noget i årsopgørelsen for 2019, kan man gøre det indtil 1. maj.

Skal man betale restskat og ønsker at slippe for procenttillæg, er der frist for indbetaling af pengene 1. juli 2020.

Er man meget utålmodig for at se sin årsopgørelse, bliver der måske mulighed for at se den inden den 9. marts.

Skattestyrelsen har således tidligere åbnet for opgørelserne et par dage før tid for at teste systemerne.

- Det har vi gjort tidligere år, og hvis vi er klar, så vil vi også gøre det i år. Så kan det være, at vi bliver nødt til at holde en pause, fordi det er en test, hvis vi åbner før den 9. marts, og det er i den periode, man måske vil kunne opleve nogle udsving, siger Karoline Klaksvig.