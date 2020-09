884.000 amerikanere melder sig arbejdsløse på en uge

- Det er foruroligende ledighedstal fra USA. Antallet er nyledige er så højt, at den samlede ledighed ikke falder, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en kommentar.

Den amerikanske arbejdsløshed i august lå på 8,4 procent. Det er et markant fald i forhold til de 14,7 procent, som niveauet lå på i april.

Det er dog stadig langt over niveauet før epidemien, hvor arbejdsløsheden var nede på 3,5 procent.

De seneste måneders positive udvikling i arbejdsløsheden ser dog med torsdagens ledighedstal ud til at være stagneret.

- Der er lige så mange, der stiller sig op i ledighedskøen, som der er amerikanere, der forlader den og vender tilbage i beskæftigelse, siger Allan Sørensen.

Torsdagens ledighedstal ligger også et godt stykke over analytikernes vurdering.

De havde estimeret, at omkring 846.000 havde meldt sig ledige i den forgangne uge.

Også i Dansk Erhverv giver de amerikanske ledighedstal dybe panderynker.

- Her seks måneder efter at viruskrisen ramte amerikansk økonomi, er der fortsat utrolig mange amerikanere, der er på arbejdsløshedsunderstøttelse.

- Det tyder på, at genopretningen af amerikansk økonomi går i et lavt gear, siger seniorøkonom Kristian Skriver i en kommentar.

Både i Dansk Industri og Dansk Erhverv holder man nøje øje med udviklingen i USA, da det er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder.

- Det er derfor bekymrende for dansk erhvervsliv, at vi ser genopretningen af amerikansk økonomi går i et så lavt gear. Det var bestemt ikke den form for genopretning, vi havde håbet på, siger Kristian Skriver.