85 procent af æglæggende høns har brud på brystbenet

Bruddet sker efter alt at dømme, fordi hønsenes krop bliver presset til bristepunktet af "uforholdsmæssigt" store æg, når de skal ud.

I den største undersøgelse af sin slags har forskere fundet frem til, at 85 procent af danske æglæggende høns har brud på brystbenet.

Professor i fjerkræsygdomme Jens Peter Christensen fra KU har sammen med adjunkt Ida Thøfner fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab undersøgt op mod 4800 høns fordelt på 40 flokke.

Næsten 4100 af dem havde brud på brystbenet.

- Det er i den grad et højt antal, og det er også derfor, vi synes, det skal frem i lyset. Det er meget dramatisk, synes vi.

Rundt omkring i Europa har man igennem de seneste ti år lavet forskellige undersøgelser af brud. Blandt andet har man undersøgt hønsene med fingrene for at se, om man kan identificere brud.

- Det ved vi nu, at det kan man ikke. Man underestimerer simpelthen antallet af brud.

I Danmark har man brugt en anden metode.

- Vi er meget overbeviste om, at vores måde at identificere bruddene på er den rigtige, fordi vi obducerer dyrene. Vi laver en fuld obduktion af de døde høns, og det kan ikke snyde, siger Jens Peter Christensen.

Og bruddene gør ondt på dyrene og er ifølge professoren lang tid om at hele.

Tidligere troede man, at bruddene opstod som følge ydre påvirkning. For eksempel ved at høns stødte ind i noget.

- Vi undersøgte bruddene sammen med Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet for at være sikre på, hvordan bruddene opstod. Der fandt vi ud af, at bruddene kom indefra.

Forskerne vil nu undersøge, hvor stor effekt forskellige tiltag kan have på at afhjælpe problemet og derigennem højne dyrevelfærden.

- Vi er ret overbeviste om, at man godt ville kunne udskyde æglægningen i nogle uger, til hønsene har vokset sig lidt mere robuste, og brystbenet er blevet mere solidt, siger Ida Thøfner i pressemeddelelsen.

Bruddene ses i alle produktionsformer. Uanset om hønsene er i bure, eller de er økologiske, skrabe- eller frilandshøns.