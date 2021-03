800.000 har udbetalt feriepenge - ti milliarder kroner på vej

Hvis alle vælger at hæve feriepengene, vil der ryge 56 milliarder kroner ud.

Feriepengene blev oprindelig indefrosset, da en ny ferielov blev indført. De skulle opbevares, til folk gik på pension.

Men på grund af coronakrisen besluttede Folketinget at udbetale pengene for at sparke gang i forbruget. Sidste år blev det muligt at få udbetalt tre af ugerne. Nu er det de sidste to uger, som man kan udbetale.

Erfaringerne fra udbetalingen af de første tre ugers indefrosne feriepenge i efteråret var, at omkring 80 procent udbetalte.

Når man har bestilt udbetalingen, vil pengene lande på kontoen i løbet af ti hverdage.