Skeln mellem investeringer i ny teknologi og løsninger, der transformerer forretningen, lyder et af de 8 tip. Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: 8 tip til det digitale lederskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

8 tip til det digitale lederskab

Erhverv - 07. maj 2021 kl. 09:01 Kontakt redaktionen

Lederskab er at have overblik, sætte retning, gå forrest, vise vejen og være proaktiv. At udvise digitalt lederskab omfatter overordnet at styre virksomheden sikkert gennem den digitale transformationsproces, forstå behovet for nye kompetencer og være bevidst om de teknologiske krav og muligheder. Men med fornuft og begge ben på jorden.

Læs også: Forretningen skal sættes før teknologien

Her giver Jørgen Suhr og Sven Kolstrups otte tip til et »sanity check« af dit digitale lederskab:

Gevinstfokus En analyse fra Bain & Company viser, at kun otte procent af en lang række spurgte globale virksomheder har været i stand til at opnå de gevinster, man havde regnet med ved investeringer i digital transformation. Derfor skal man fra starten have klart formuleret, hvilke ændringer og gevinster den digitale transformation skal medføre - ellers handler man i blinde.

Digital modenhed Hav selverkendelse omkring digital modenhed. Der er mange eksempler på, at man efter investeringer i nye softwareløsninger tror, at alt er godt, og at man har styr på det. Men har ledelsen også set på de kundevendte aktiviteter? Har man fokus på de rigtige kerneprocesser?

Forretningstransformation Skeln mellem investeringer i ny teknologi og løsninger, der transformerer forretningen. F.eks. skal en chatbot kunne håndtere relevant sprogforståelse og et gennemarbejdet domæne kendskab for at kunne transformere forretningen, ellers er det »bare« en digital løsning.

The human factor Medarbejdere med digital forståelse, engagement og ønsket om at medvirke til forandringer er afgørende. Trygge rammer, plads til at eksperimentere og fejle - kombineret med høje forventninger - er opskriften på et vindende team.

Hastighed Gå efter de lavt hængende frugter for at bevise, det kan lade sig gøre. Arbejd agilt med teams på tværs af siloer i korte projektforløb for at opnå hurtigere resultater med mulighed for at korrigere undervejs. Gevinstfokus er ikke kun en del af den langsigtede strategi.

Data og IT-frastruktur Der skal være styr på data og IT-infrastrukturen, når teknologien skal tilpasses de fremtidige forretningsprocesser, kundernes behov og ikke mindst de medarbejdere, som skal arbejde med det til daglig.

Slut med mavefornemmelser Beslutninger skal tages ud fra opdaterede overblik og realistiske grundlag, så man undervejs kan prioritere og sikre, at ressourcerne anvendes på de projekter, der skaber mest værdi. Simple regnearksøvelser med overestimerede gevinster og underestimerede omkostninger, og som bliver lagt i skuffen efter, at investeringen er godkendt, er vejen til fejlslagne projekter.

Tag ansvar Ledelse af digital transformation kan ikke uddelegeres. Ledelsen skal involvere sig og gå forrest og være en kraftig og velfungerende motor i den digital transformation under hele forløbet.