751.000 meldte sig ledige i USA i sidste uge

Og selv om antallet af ledige er på det laveste niveau i 33 uger, så er de ugentlige ledighedstal stadig højere end under de værste uger af finanskrisen.

Det påpeger Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en kommentar til denne uges tal.

- Der er fortsat skræmmende mange amerikanere, der får en fyreseddel i hånden, siger Allan Sørensen.

Han frygter samtidig, at antallet af ledige kommer til at stige over vinteren, fordi coronaepidemien ikke ser ud til at udvikle sig i den rigtige retning.

- Antallet af nyledige var i sidste uge på laveste niveau under coronakrisen, men samtidig er antallet af smittede på det højeste niveau nogensinde. Jeg frygter, at de ugentlige ledighedstal også vil være utrolig høje hen over vinteren, siger Allan Sørensen.

Også Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, kalder de nye ledighedstal for "meget lidt opløftende".

- Det står desværre mere og mere klart, at genopretningen af det amerikanske arbejdsmarked har mistet betydelig fart over de seneste uger, siger Tore Stramer.

I USA er det endelige resultat af tirsdagens præsidentvalg torsdag fortsat uklart.

Men uanset om det bliver Trump eller Biden, der bliver præsident, tyder det på at Kongressen fortsat vil være splittet med et republikansk flertal i Senatet og et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus.

- Desværre betyder den splittede Kongres, at sandsynligheden for en stor, ambitiøs hjælpepakke bliver mindre, lyder vurderingen fra Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank.

- Det (en hjælpepakke, red.) er ikke kun vigtigt på grund af sundhedskrisen, men også fordi der stadig er mange ledige amerikanere, selv om antallet er faldet, siger han.