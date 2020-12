712.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge

Det er færre end ventet. Forventningen var, at 775.000 ville have søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse den seneste uge.

Torsdagens tal giver grund til optimisme her og nu, mener Tore Stramer, der er cheføkonom ved Dansk Erhverv.

- Ugens ledighedstal fra USA er samlet set god læsning, der viser, at den stigende smitte ikke for alvor har spændt ben for genopretningen på arbejdsmarkedet, siger han.

- Det kan dog meget vel vise sig at være en stakket frist. Smitten i USA sætter i øjeblikket rekord, hvilket har fået en række delstater til at indføre nye restriktioner.

Hen imod årsskiftet vurderer han derfor, at der er en risiko for en ny stigning i ledigheden.

Cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen mener, at ledigheden i USA fortsat ligger på "et foruroligende højt niveau".

20 millioner amerikanere får understøttelse af et af de mange ledighedsprogrammer. Til sammenligning var det blot 1,6 millioner sidste år.

13 af de 20 millioner på understøttelse er omfattet af ledighedsprogrammer, der er oprettet i forbindelse med coronapandemien, som står til at udløbe til nytår.

- Det haster med en politisk aftale, der forlænger ordningerne, ellers får rigtig mange amerikanere store økonomiske udfordringer, siger Allan Sørensen.

Den høje ledighed bekymrer også Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, som håber på hurtig handling fra USA's kommende præsident, Joe Biden.

- Det er et uhyggeligt højt tal. Derfor må det stå øverst på dagsordenen for Biden og hans nye finansminister, Janet Yellen, at disse amerikanere skal tilbage i arbejde. Ellers risikerer man, at langtidsarbejdsløsheden i USA bider sig fast på et alt for højt niveau, siger han.