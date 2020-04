71.000 danske virksomheder har søgt om coronanødhjælp

Der er tale om en række hjælpepakker, der er vedtaget af Folketinget og har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv.

Blandt andet er der en pakke med kompensation for aflyste arrangementer, lønkompensation til ansatte, kompensation for selvstændige og freelancere samt en kompensationsordning, der dækker faste udgifter.

Det glæder erhvervsminister Simon Kollerup (S), at titusindvis af virksomheder har søgt om hjælp.

- Det er utrolig vigtigt, at vi passer på vores danske arbejdspladser og virksomheder i den her tid, og mit håb er, at så mange danskere som muligt også har et arbejde at stå op til på den anden side af alt det her, siger han i pressemeddelelsen.

Regeringen vurderer, at pakkerne holder hånden under mindst 100.000 job.

Når virksomheder eksempelvis kan få dækket en del af deres lønudgifter, er håbet, at færre bliver presset til at fyre medarbejdere under coronakrisen eller helt bukke under.

Også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er glad for interessen for hjælpepakkerne.

- Det er enormt glædeligt, at mange virksomheder ønsker at bruge de politiske hjælpepakker, så færrest mulige danskere får en fyreseddel og alt, hvad der dertil hører af bekymringer og udfordringer i privatøkonomien, siger han i meddelelsen.

Der blev 25. marts åbnet for, at de første virksomheder kunne søge om hjælp. Ordningerne gælder foreløbigt indtil 8. juni.

Lørdag forhandler partier i Folketinget om at udvide de eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet.