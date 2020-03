De danske myndigheder har opfordret til, at private virksomheder lader så mange som muligt passe deres arbejde hjemmefra. (Arkivfoto)

700.000 privatansatte kan arbejde hjemme under coronavirus

Ingeniører, økonomer, it-folk og jurister har gode muligheder for at arbejde hjemme under coronavirus.