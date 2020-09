Coronaen har gjort, at mange jobsamtaler nu afholdes digitalt. Det stiller nye krav til dig som ansøger. Hvordan tackler du det? Colourbox

7 tips: Sådan får du succes med den digitale jobsamtale

Erhverv - 11. september 2020 kl. 11:44 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte ved coronaepidemiens udbrud i marts. Ifølge det internationale erhvervsmedie Fast Company afholdt ni ud af ti arbejdsgivere i USA deres jobsamtaler digitalt den første måned i coronaens favntag.

Også her i Danmark er det i coronatiden blevet kotume, at firmaer indkalder til digitale jobsamtaler. Fast Company mener ligefrem, at den digitale jobsamtale er kommet for at blive - også efter pandemien.

Som jobansøger skal man med andre ord lære en ny disciplin. Den digitale job samtale.

Men hvordan virker man afslappet, kvik og kompetent, når man sidder bag en computerskærm?

Det har Fast Company fået karrierekonsulent Joseph Liu til at give syv tip til.

1. Hvor skal jeg se hen Du skal undgå at sende øjnene op i loftet eller ned i gulvet på modtagerens computerskærm under interviewet. Men hvor skal du så se hen? Det bedste sted at kigge er direkte på dit webcam. Især når du taler. Kameraet er normalt placeret øverst på computerskærmen.

Udfordringen er, at når du ser på den anden person på skærmen, vil modtageren ikke opleve det som om, at du kigger direkte på vedkommende. Netop fordi du ikke ser ind i kameraet. At kigge direkte ind i kameralinsen er den bedste måde at give øjenkontakt på.

Det er imidlertid også vigtigt at se, hvordan modparten reagerer på det, du siger. Og hvis du skal undgå at flakke med øjnene mellem webcam og skærm, er tricket at trække browservinduet med modpartens billede så tæt på dit webcam som muligt. Reducer vinduet, så afstanden mellem ansigtet på den person, du taler med, og dit kamera er så lille som muligt.

2. Kan jeg tage notater Vil du tage notater, er det bedst at tage notater med papir og blyant under en digital jobsamtale. Ikke på telefon eller computer. Først og fremmest fordi du med papir og blyant klart viser arbejdsgiveren, at det er notater, du tager, og at du ikke surfer på Facebook, eller laver andet, der ikke har noget med jobsamtalen at gøre. Du kan også fortælle i begyndelsen af interviewet, at "hvis jeg kigger ned, så er det fordi, jeg tager notater".

Vigtigt er det, at du ikke skriver på computeren under jobsamtalen. Tastelydene fanges af din computers mikrofon, og det er ikke rart for modparten at høre på.

3. Skal jeg bruge en flot videobaggrund Flere videokonference-apps såsom Zoom og Skype tilbyder en virtuel baggrund, der kan bruges i videokonferencer. Du kan snildt bruge sådan én til at give liv, når du taler med kolleger og privat - men spring en kunstig baggrund over ved en jobsamtale. Sådanne baggrunde ser for kunstige ud til at blive opfattet som virkelige og seriøse, De dur i øvrigt heller ikke til alle browsere.

4. Er computerens mikrofon god nok De fleste computere har både et kamera og en mikrofon indbygget. En ekstern mikrofon er dog at foretrække. Anskaffer du en ekstern mikrofon, får du en mikrofon, der er bedre til at gengive din stemme og sortere baggrundsstøj og ekko væk.

5. Hvad skal jeg vise i rummet bag mig Det stigende antal digitale møder har udhvisket grænsen mellem privatliv og arbejdsliv, når vi under morgenmødet får indblik i vores kollegers hjem. Hvor meget af din personlighed (eller dit hjem), du skal vise, er blevet et varmt diskussionsemne. Skal du have noget unikt udvalgt kunst bag dig for at virke intellektuel? Eller en boghylde måske? I en artikel i The Philadelphia Inquirer spørger journalisten Inga Saffron sig selv, hvordan vi overhovedet skal være i stand til at koncentrere os om mødet, når vi er fuldt ud optaget af at studere vores kollegers valg af tapet, eller hvordan de håndterer deres børns gråd.

Joseph Liu anbefaler, at du sidder med ryggen mod en så neutral baggrund som muligt. For eksempel en væg, så den person, du taler med, ikke bliver distraheret. Med mindre du altså ligefrem ønsker at vise dit hjem.

6. Bør jeg small talke i begyndelsen af interviewet I begyndelsen af et normalt jobinterview, hvor man mødes fysisk, er det naturligt med lidt small talk til en start. Det kan være alt fra at blive spurgt, om du vil have kaffe til en rundvisning på kontoret. Sådan small talk er vanskeligere ved et digitalt jobinterview.

Et trick er at forestille sig, at man møder personen i det virkelige liv. Altså at tale på en måde, som man ville gøre det, hvis man traf personen i virkeligheden. Arbejdsgiveren skal nok taget teten, når jobinterviewet skal i gang.

7. Hvad gør jeg, hvis min wifi ikke fungerer Det er selvfølgelig den vigtigste ting. Hvis din forbindelse ikke fungerer, er det ligegyldigt, hvor charmerende og kompetent, du er. Så vær sikker på, at du befinder dig et sted med et stabilt netværk. Hvis det værste sker, og forbinelsen halter, så forklar situationen og spørg, om I kan fortsætte i telefonen.

