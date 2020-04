6,6 millioner personer melder sig arbejdsløse i USA

Dermed bliver der for anden uge i træk sat en bedrøvelig rekord med hensyn til antallet af nye ledige.

USA er på vej ud i en dyb økonomisk krise, mens folk over det meste af landet har fået besked om at holde sig indenfor og ikke komme for tæt på andre mennesker for at stoppe spredningen af coronavirus.

I de seneste to uger har over ti millioner amerikanere mistet deres arbejde og søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse ifølge Washington Post.

Ifølge en rapport fra de amerikanske beskæftigelsesmyndigheder er det stort set alle sektorer, der er ramt af krisen.

Hårdest ramt er hotelbranchen, produktionen og detailhandlen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Da finanskrisen var på sit højeste, blev der registreret lidt over 650.000 nye ledige om ugen.

Den kedelige rekord får blandt andet Dansk Industri (DI) til at slå alarm.

Her mener cheføkonom Allan Sørensen, at fire års jobfremgang i USA på blot to uger er gået tabt. Han mener samtidig, at tendensen vil fortsætte de næste uger og måneder.

- Ledigheden stiger i et tempo, som vi aldrig har set før. Og det stopper desværre ikke her - ledigheden til fortsætte den bekymrende himmelflugt i de kommende uger og måneder, nu hvor coronakrisen har bidt sig fast, siger Allan Sørensen.

Den amerikanske regering har godkendt en hjælpepakke på 2,2 billioner dollar, der skal stimulere den kriseramte økonomi.

Om hjælpepakken kan redde USA fra massiv økonomisk tilbagegang er dog særdeles tvivlsomt. De rekordhøje ledighedstal kan være et varsel om en lurende kæmpekrise for verdensøkonomien.

Det vurderer Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

- Det vidner om, at ikke kun USA, men hele verdensøkonomien befinder sig i en afgrundsdyb krise, siger han.

- Man kan have forhåbninger om, at det er en midlertidig krise, men med så store tab af arbejdspladser lurer der farer for, at krisen bider sig fast. Den fare bliver i øjeblikket større for hver dag, der går.