Mange oplever deres skrivebord eller arbejdsplads i lokalet som deres personlige base. Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: 6 måder du kan skabe bedre trivsel i et storrumskontor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

6 måder du kan skabe bedre trivsel i et storrumskontor

Erhverv - 08. september 2020 kl. 11:11 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det faglige samspil styrkes, når vi sidder sammen med kollegerne i et storrumskontor, men der er også ulemper. En arbejdsplads i et storrumskontor kan også betyde en arbejdsdag med mange afbrydelser, og afbrydelser er ikke godt for den enkeltes trivsel.

Derfor er det en god ide at indrette storrumskontoret, så det er tydeligt, hvor man arbejder fokuseret med individuelle opgaver og hvor man mødes for at udveksle viden og trække på hinandens kompetencer. I de senere år er en del arbejdspladser blevet indrettet med aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer. Det vil sige, at der er områder, som er til samtale og dynamik, stilleområder med plads til fordybelse og caféområder, hvor man kan mødes. Her kommer seks tip til, hvordan storrumskontoret kan indrettes, så medarbejderne trives bedst muligt:

Brug rummet strategisk Du kan indrette arbejdspladserne i storrumskontoret, så de understøtter virksomhedens strategi og formålet med de opgaver, der skal løses. Vær opmærksom på, hvordan rummet påvirker kulturen, adfærden og samarbejdet. Er der noget kan ændres og?

Indret i zoner Skab zoner, så medarbejderne kan veksle mellem fordybelse og samarbejde.

Rum er en base Mange oplever deres skrivebord eller arbejdsplads i lokalet som deres personlige base. Husk derfor, at det kræver dialog og inddragelse, hvis indretningen skal ændres.

Lav aftaler Nogle har brug for perioder til stilhed og fordybelse, mens andre skal tale sammen for at samarbejde. Lav aftaler, så I kan løse opgaverne og understøtte hinandens arbejde.

Brug hele rummet Gå et andet sted hen, hvis du har brug for at sidde uforstyrret i en periode - eller har brug for tale højt sammen med andre.

Sig det højt Fortæl dine kolleger, hvad der virker godt og hvis der er noget, der forstyrrer, så I undgår misforståelser.

Kilde: Rapporten »God Arbejdslyst Index«, som fagforeningen Krifa offentliggjorde i maj.