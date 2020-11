6 gode råd hvis du bliver fyret

- 95 procent af alle opsigelser er et spørgsmål om struktur, økonomi og strategi. Det er udefra kommende årsager, og du kunne ikke have gjort noget anderledes.

Giv dig tid til at komme videre og vær tålmodig med dig selv i processen.

- Der er regninger, der skal betales, og for nogen kan det være en løsning at tage et hvilket som helst job. Det er også en måde, at du kan vinde tid på, mens du afklarer, hvad det er, du virkelig gerne vil.