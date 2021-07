Ifølge Skatteministeriet kan en del boligejere se frem til at modtage forkerte ejendomsvurderinger de næste år. (Arkivfoto)

Artiklen: 500.000 boligejere står til at få skæve ejendomsvurderinger

500.000 boligejere står til at få skæve ejendomsvurderinger

Ifølge Børsen kan en halv million boligejere se frem til at betale skat af en forkert ejendomsvurdering.

Tre ud af ti boligejere vil de næste år få beregnet nye ejendomsvurderinger, der rammer helt uden for skiven.

Det viser nye oplysninger fra Skatteministeriet, skriver Børsen.

Konkret betyder det, at næsten 500.000 boligejere som udgangspunkt kommer til at betale skat af en vurdering, der er mere end 20 procent skæv i forhold til boligens rigtige værdi på markedet.

Ifølge Skatteministeriet er træfsikkerheden i de nye ejendomsvurderinger kun forbedret fra 64 procent i det gamle system til nu 71 procent i det nye system.

Det gamle system blev skrottet i 2013 netop på grund af alt for store fejlskud.

Træfsikkerheden er den andel af de handlede boliger, hvor vurderingen rammer inden for plus eller minus 20 procent af handelsprisen.

Hvis det er gældende for 71 procent af boligejerne, så står de sidste 29 procent til at skulle betale skat af en ejendomsvurdering, der rammer mere end 20 procent ved siden af. Det svarer ifølge Børsen til en halv million boligejere.

Det har ikke været muligt for avisen at få et interview med skatteminister Morten Bødskov (S).

Men i et skriftligt svar skriver han, at Vurderingsstyrelsen vil lave op mod 400.000 manuelle kontroller af de 1,7 millioner nye vurderinger, heraf 265.000 på huse.

- Det er min forventning, at dette - og input fra borgerne i den såkaldte deklaration - vil forbedre kvaliteten og øge træfsikkerheden af de nye vurderinger.

- Jeg vil også gerne sige, at der en naturlig grænse for, hvor træfsikre resultater kan være. I sidste ende er der tale om en vurdering. Det er jo derfor, vi i fællesskab har besluttet et forsigtighedsnedslag på 20 procent, selv om usikkerheden jo går begge veje, skriver Bødskov i svaret til Børsen.

Forsigtighedsnedslaget betyder, at boligejerne kun betaler skat af et beløb, der svarer til vurderingen minus 20 procent.

De første nye vurderinger ventes at kunne blive sendt ud i efteråret. De sidste er der forventning om at kunne sende ud i 2023.