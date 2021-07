- Der er mange myter om, at kvinder ikke er interesseret i iværksætteri, men vi er på vej ud af en krise og ind i en grøn og digital omstilling, hvor der er brug for nye ideer, siger direktør for Google Danmark, Malou Aamund. Foto: Allan Nørregaard

50 danske iværksættere på forløb hos Google

01. juli 2021

Marianne Due 50 danske iværksættere får til efteråret mulighed for at deltage i et otte uger langt uddannelsesforløb, som Google og Dansk Iværksætter Forening står bag. Forløbet er især målrettet nye og etablerede kvindelige iværksættere men er dog ikke begrænset af køn, så alle kan deltage. Det er gratis, og det handler om at udvikle forretningsideer, så mål bliver realistiske og opnåelige.Forløbet hedder WeStart og blev blandt andet omtalt, da Google og Dansk Iværksætter Forening var værter for webinaret: »WeStart - Danmarks største event for kvindelige iværksættere« den 21. juni, hvor flere end 500 deltagere fulgte med.

- Der er mange myter om, at kvinder ikke er interesseret i iværksætteri, men vi er på vej ud af en krise og ind i en grøn og digital omstilling, hvor der er brug for nye ideer. Tallene fortæller, at kun fire procent kvinder vælger iværksættervejen i Danmark, og det er helt grotesk, for kvinderne klarer sig 45 procent bedre end mændene, når de bliver iværksættere, men der er nogle barrierer i Danmark. Kvinderne oplever, at de ikke har kompetencerne, De frygter, at de vil fejle, og så er de bekymret for deres indkomst, men det tager vi et opgør med, sagde direktør for Google Danmark, Malou Aamund og fortsatte:

- Det opgør er vigtigt for ligestillingen men også for de drømme, der ellers ikke kommer ud at leve og det økonomiske potentiale, som vi går glip af.

I løbet af det nye inkubatorforløb skal de 50 deltagere forvente at bruge 2-4 timer om ugen, hvor de bliver introduceret til emnerne networking, salg, vækst, pitch, økonomi, marketing og motivation. Forløbet er beregnet til iværksættere, som enten er tæt på at starte eller netop er kommet i gang. Ansøgningsfristen er den 1. august.