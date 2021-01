Involver gerne en ven, når du skal optage en video af dig selv, lyder et af de gode råd. Foto: Colourbox.com

5 tip til videoansøgninger

Erhverv - 29. januar 2021 kl. 16:02

Selv om danskerne under corona-tiden er blevet fortrolige med at holde virtuelle møder på Teams og Zoom og andre platforme, så er de fleste stadig forlegne i forhold til at optage sig selv på video til eksempelvis et jobinterview.

Det viser en ny undersøgelse gennemført af Wilke for Business Danmark. I følge undersøgelsen føler tre ud af fire generelt, at det er grænseoverskridende at optage sig selv på en video, for dernæst at sende den afsted i en ansøgning.

Interessante tal - Jeg synes der er interessante tal - og også meget overraskende, særligt set i lyset af, hvor digitale hele Danmark er blevet i 2020. Hvis du i februar 2020 havde spurgt befolkningen om, hvordan de havde det med at afholde møder via Zoom eller Teams, og med deres egen private stue i baggrunden, tror jeg, at de fleste havde svaret, at det ville være meget grænseoverskridende, men det er nok de færreste, der har det svært med det i dag, hvor hvor Zoom- og Teamsmøder er over det hele fra indskolingen hos de helt små og helt op på direktionsgangen, siger Kasper Rubæk, Karriererådgiver hos Business Danmark.

5 tip til videoansøgninger Kasper Rubæk giver følgende gode råd, når du skal producere en videoansøgning:

Sørg for at billede og lyd er i top. Det bør naturligvis ikke få indflydelse på dine faglige og personlige kompetencer, men er lyd og billede ikke i orden, kan det måske være med til at flytte fokus fra det væsentlige.

Optag din video i vante omgivelser. Det gør ikke noget, at du optager den hjemme på matriklen eller i stuen, for det fortæller noget om, hvem du er.

Ha' den rigtige dresscode på. Selv om du optager derhjemme, skal du tage tøj på, som skulle du til at fysisk jobinterview.

Involver gerne en ven. Når du skal optage en video af dig selv, kan du optage den igen og igen, hvilket er en stor fordel. Det kan derfor være en god ide at involvere en ven. Bed vennen om at optage videoen eller om feedback, det vil alt andet lige løfte slutresultatet.

Udnyt teknologien. Nogle gange kan du blive bedt om at optage video på en bestemt platform. Men ellers gælder det om at bruge den teknologi, der i dag finde. Ønsker du at klippe noget ind, så findes der en række værktøjer - herunder gratis programmer på nettet, som gør det muligt. Undersøgelsen viser også, at det er særligt den ældre generation, der finder det, at sende en video som jobansøgning som grænseoverskridende.

- Der er et klart billede af, at jo ældre man er, dets mere grænseoverskridende er det at optage sig selv på video. Men det fortæller samtidig lidt om, hvilken retning vinden blæser. For det, at målgruppen ikke har noget problem hermed, vil naturligvis gøre det endnu mere udbredt. Og der er ingen tvivl om, at det vil være en gevinst for alle parter, For virksomheder er det et unikt værktøj, særligt i en indledende rekrutteringsproces. Og for kandidaten betyder det, at han eller hun har flere skud i kassen, forstået på den måde, at man kan blive ved med at lave en optagelse om, indtil man er tilfreds med resultatet - det kan man jo ikke, hvis man skal gå til et fysisk jobinterview, forklarer han.

Tendensen vil brede sig Kasper Rubæk understreger, at videoansøgninger lige nu er mere udbredt i nogle brancher blandt andet indenfor de kreative fag, men han forventer, at det er noget, som vil brede sig i løbet af den kommende tid.

- Jeg forventer helt sikkert, at det vil blive endnu mere udbredt i årene fremover, særligt i kølvandet på Covid19 bølgen, der har gjort alle endnu mere digitale. fastslår han.