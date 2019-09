4 ud af 10 offentligt ansatte tager piller

- Det her vidner om mange års besparelser, som går ud over arbejdsmiljøet. Det skal vi tage meget alvorligt, siger hun og understreger, at den nye regering bør sikre de nødvendige økonomiske midler til flere varme hænder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er enig i, at undersøgelsens resultater kalder på handling, som kan forbedre arbejdsmiljøet.

- Det er en økonomisk prioritet at investere i vores kernevelfærd og i de offentligt ansatte, som er fortropperne i at levere den velfærd, siger beskæftigelsesministeren til Fagbladet FOA.

Han kan dog ikke love, hvornår eller hvor mange penge, der bliver afsat, da de kommunale budgetforhandlinger endnu ikke er færdige.

En af dem, som dagligt må tage medicin for at komme igennem arbejdsdagen, er 30-årige social-og sundhedsassistent Lotte Berthelsen. Hun har taget smertestillende i 12 år.

- Det er ikke særlig rart at tage medicin for at kunne være til, men jeg er simpelthen nødt til det, siger hun.

Rapporten viser også, at flere FOA-medlemmer vurderer deres job som fysisk belastende. Hver fjerde rammes af slidgigt, sandsynligvis som følge af det hårde arbejde.

Flere af rapportens konklusioner peger på, hvorfor FOA kæmper for en differentieret pension, lyder det fra formand Mona Striib.

Det stigende medicinforbrug tyder på, at flere er fysisk nedslidte, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han finder udviklingen bekymrende.

- Det er præcis derfor, vi arbejder på en model for tidligere tilbagetrækning for dem, som har været mange år på arbejdsmarkedet og er slidt ned, siger ministeren, som tidligere har givet udtryk for, at han håber, der lander en aftale inden næste folketingsvalg.

Undersøgelsen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Fagforbundet FOA. Den bygger på svar fra 8.267 medlemmer af FOA, som blandt andet tæller rengøringsassistenter, pædagoger, social-og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og teknik- og servicemedarbejdere.