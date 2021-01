4 tip: Sådan giver du løbende feedback

Bogen »Du er leder, ikke coach. Ansvaret er dit« af Henrik Lind og Dion Sørensen er bygget op omkring syv kapitler. Kapitel 1 handler om tydelig forventningsafstemning, kapitel 2 handler om systematisk feedback, kapitel 3 om faglighed, kapitel 4 om at skabe mening, kapitel 5 om løbende udvikling og afvikling, kapitel 6 om at være en rollemodel og kapitel 7 om ledelsesstil og kultur. Der er knyttet en række værktøjer til hvert kapitel.

Herunder kommer et uddrag om feedback.

1. Afstem forventninger og forudsætninger:

Indled feedbacken med at sætte rammen. Lad medarbejderen vide, at du agter at give feedback, og hvilke forudsætninger feedbacken er baseret på.