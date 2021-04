3F vil forkorte sommerferien og have studerende i arbejde

Fagforbundet 3F foreslår, at sommerferien for studerende på videregående uddannelser skal forkortes.

- Før SU var det nødvendigt for de studerende at arbejde i flere måneder hen over sommerferien for at få råd til at studere, siger han.

Ifølge 3F vil man kunne skære fem måneder af den samlede studietid for de flere end 20.000 personer, der årligt bliver kandidatuddannet fra de danske uddannelsesinstitutioner.

Ifølge 3F vil det desuden øge beskæftigelsen med mellem 4800 og 9500 personer.

- Hvis man skærer fem måneder af det samlede studieforløb for de 23.000-24.000 personer, der årligt bliver kandidater, svarer det næsten til 9500 helårsbeskæftigede, siger Frederik I. Pedersen.

Hos Djøf er man ikke imponerede over forslaget fra 3F. Formand for Djøf Studerende Frederik Pilegaard Petersen siger til Ritzau, at sommerferien er mere end bare ferie for mange studerende.

- 63 procent bruger sommerferien på at arbejde ekstra på deres studiejob. Mange tager også på sommeruniversitet for at opkvalificere sig, og desuden er specialeperioden blevet forkortet, så mange bruger også ferien til at få deres speciale eller bachelor færdig, siger han.

De 63 procent stammer fra Djøfs studielivsundersøgelser fra 2015.

Frederik Pilegaard Petersen påpeger, at skoletiden skal være til skoleaktiviteter - og sommerferien skal ligge fri til, at studerende kan supplere budgettet med fritidsarbejde.

- Nogle perioder er der mere undervisning, mens det i andre perioder er studiejobbet, der bliver prioriteret, siger han.

- Det er den vekselvirkning og de virkeligheder, som mange studerende befinder sig i.