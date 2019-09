3F-formand: Indiskutabelt at der er frit fagforeningsvalg

På en kongres i Aalborg i næste uge vil forbundsformand i 3F Per Christensen igen understrege over for brancheklubber, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark

Udmeldingen kommer, efter at bagagepersonale hos SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn tre gange har strejket overenskomststridigt, fordi en vikar har været medlem af en anden fagforening end 3F.

Senest har en række brancheklubber meldt ud, at de ikke mener, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark. Eksempelvis mener Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland, at murersvende skal være indmeldt i 3F

En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2006 slår dog fast, at de ansattes valg er frit.

- Det, jeg vil minde dem om, er, at vi har en foreningsfrihedslov herhjemme, og at lovgivningen skal overholdes, og at vi i øvrigt har nogle overenskomster, der også skal overholdes, siger Per Christensen.

Ifølge Per Christensen har han og 3F hevet fat i brancheklubberne for at understrege, at valget af fagforening er frit i Danmark.

- Jeg tror i virkeligheden, at baggrunden, for at de siger sådan, er, at de hver eneste dag selv på deres egne arbejdspladser bliver udfordret af arbejdsgiverne, som i mange tilfælde bryder lovgivningen om arbejdsmiljø og social dumping.

- Så opstår der en situation af den her karakter, og så reagerer man, siger Per Christensen, der slår fast, at det ikke er en undskyldning.

Ifølge formand for Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland Emil Olsen bestemmer de ikke, at man skal være medlem af 3F. Han kommer dog ikke til at have en medarbejder, der ikke er i 3F.

- Det kommer ikke til at ske, at der kommer en uorganiseret ind i mit arbejdsteam, siger han.