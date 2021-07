3F får medhold i sag om bøfhus-ansattes konfliktret

Arbejdsretten mener, at coronakrisen ikke giver særlige undtagelser fra retten til at konflikte.

Det var lovligt, da 3F sidste forår sendte Jensens Bøfhus-ansatte i strejke.

Det har Arbejdsretten fastslået fredag.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har ført sagen for 3F mod Jensens Bøfhus.

Sagen handler om, hvorvidt det var lovligt, da 3F i marts sidste år varslede blokade og strejke for 26 medarbejdere hos Jensens Bøfhus.

Jensens Bøfhus har argumenteret for, at konflikten var ulovlig, da den foregik under coronanedlukningen.

Under nedlukningen gik bøfhuset glip af lønkompensation fra staten. Det skyldes, at staten ikke blander sig i en arbejdskonflikt ved at betale offentlige ydelser til nogen af de stridende parter - det såkaldte neutralitetsprincip.

Derfor kan medarbejdere i konflikt ikke modtage eksempelvis dagpenge eller sygedagpenge. På samme vis kan en arbejdsgiver i konflikt heller ikke modtage statslige ydelser som for eksempel lønkompensation.

Men en ekstraordinær situation som coronakrisen giver ikke særlige undtagelser fra retten til at konflikte. Altså var strejken lovlig. Det har Arbejdsretten nu givet FH og 3F medhold i, oplyses det i pressemeddelelsen.

Formanden for FH, Lizette Risgaard, er ærgerlig over, at en strejke var nødvendig. Men hun glæder sig over Arbejdsrettens afgørelse.

- Dommen fastslår, at vi fortsat har konfliktret og kan kæmpe for vores medlemmers rettigheder - også under ekstraordinære situationer som en coronakrise.

- Ikke engang under den spanske syge og Anden Verdenskrig blev retten til konflikt sat ud af kraft. Den danske model og konfliktretten holder, siger hun.

FH-formanden mener, at det med afgørelsen er sikret, at man fortsat kan iværksætte konflikter for eksempel mod udenlandske virksomheder, der kommer til Danmark uden at ville indgå overenskomst.

- Og i forhold til Jensens Bøfhus handler det om, at vi kan forsvare os mod, at en virksomhed i ly af coronaen forsøgte at slippe af med den overenskomst, de har haft med 3F i mange år, siger Lizette Risgaard.

Det var således uenigheder mellem Jensens Bøfhus og 3F om en ny overenskomst til de ansatte, der startede konflikten mellem parterne.

Da bøfhuset ikke ville indgå en ny overenskomst og igangsatte en lockout, varslede 3F som modsvar blokade og strejke mod Jensens Bøfhus.