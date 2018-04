3F er klar til fusion mellem LO og FTF

På et hovedbestyrelsesmøde stemmer fagforbundet 3F for en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

81 stemte for, mens en enkelt er imod.

- Vi har kæmpet i måneder for at få netop de her ændringer igennem. Det er en kæmpestor sejr for 3F og vores 300.000 medlemmer. Jeg er rigtig, rigtig glad, lyder det fra forbundsformand Per Christensen i en pressemeddelelse.