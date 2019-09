3F-boss: Erkendelse fra truende medlem gør ham til et mandfolk

Det siger forbundsformand for 3F Per Christensen på talerstolen ved 3F's kongres i Aalborg Kongres Center lørdag.

Den tidligere næstformand for bagagemedarbejderne hos SAS, Michael Marstrand, er et mandfolk, fordi han erkender sin fejl.

- Medarbejderen i lufthavnen (Marstrand, red.) er gået for langt, og det har han også erkendt og taget konsekvensen af. Det er et mandfolk i min bog, siger Per Christensen til Ritzau.

Tidligere på dagen lørdag har Michael Marstrand erkendt, at han gik over stregen, da han truede en nu sygemeldt kollega og vikar hos SAS, som han ville have til at skifte fagforening til 3F i Kastrup.

Hos Per Christensen, 3F - og i medierne - har sagen fyldt meget de seneste 14 dage, hvor bagagemedarbejdere desuden har strejket tre gange, fordi vikaren ikke er organiseret hos 3F.

- Det er en uheldig sag. Loven om foreningsfrihed skal overholdes ligesom de overenskomster, man har, også skal overholdes, siger Per Christensen.

Da den omtalte episode med trusler fandt sted i juli, var Michael Marstrand næstformand for portørerne i SAS Ground Handling (SGH).

Ifølge Per Christensen skal der gå "noget tid", før han kan påtage sig en sådan rolle igen.

- Men selv om mine medlemmer træder ved siden af en enkelt gang, så vil vi til enhver tid hjælpe dem og give dem en kærlig hånd.

- Når man har erkendt, at man har trådt ved siden af, så er den ikke længere, siger Per Christensen.

En række brancheklubber har desuden meldt ud, at de ikke mener, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark. Eksempelvis mener Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland, at murersvende skal være indmeldt i 3F.

En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2006 slår dog fast, at de ansattes valg er frit.

- Når vi laver rekruttering, så skal vi gøre det indenfor rammerne og loven, siger Per Christensen.