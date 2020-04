30 millioner amerikanere melde sig ledige under coronakrisen

- Det er en stigning af historiske dimensioner, der viser at ledigheden i USA nu har ramt det højeste niveau siden depressionen i 1930'erne, siger cheføkonom i Danske Erhverv Tore Stramer.

- Og der er desværre ikke noget der tyder på, at nedturen stopper lige med det samme. Et forsigtig bud er, at ledigheden kan nå et niveau på omkring 15-20 procent af arbejdsstyrken, advarer han.

Det er en bet for dansk økonomi, at det amerikanske arbejdsmarked er så hårdt ramt. Op mod 80.000 danske arbejdspladser er afhængig af eksport af danske varer til USA, siger Stramer.

- Blødningen på det amerikanske arbejdsmarked er langt fra stoppet, konstaterer cheføkonom Allan Sørensen Fra Dansk Industri.

- Udviklingen i USA giver rystelser i hele verdensøkonomien, og vil koste danske virksomheder tabte eksportordrer i hobetal, siger han.