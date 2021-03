Send til din ven. X Artiklen: 3 trin du skal nå de første tre uger som soloselvstændig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3 trin du skal nå de første tre uger som soloselvstændig

25. marts 2021

Rekordmange springer lige nu ud som soloselvstændige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er sket en kraftig stigning i antallet af soloselvstændige, der er en betegnelse for selvstændige uden ansatte. I fjerde kvartal af 2020 er der kommet hele 27.000 nye solo-selvstændige. Det er en stigning på over 30 pct. sammenlignet med året før, hvor 18.000 solo-selvstændige stiftede en virksomhed i den tilsvarende periode.

- Mange har lyst til virkelig at gå i dybden med deres produkt eller ydelse, lige når de starter op. De vil skabe det helt geniale produkt, der kommer til at revolutionere verden. Det er bare farligt, for du kan let komme til at kaste hele din opsparing og alt din tid på noget, som kun fungerer oppe i dit eget hoved. Her er de solo-selvstændige i en særlig risikogruppe, for de har som udgangspunkt kun sig selv, siger Nicki Friis.

Nicki Friis underviser i iværksætteri, han har stiftet flere virksomheder , og så har han interviewet 122 succesfulde iværksættere som vært på en af Danmarks første iværksætterpodcasts. Han anbefaler, at man som nystartet soloselvstændig bruger tre uger på, at finde frem til hvad man skal sælge, og om der er interesse for at købe det.

- Sælg det dine kunderne gerne vil have, og ikke det du gerne selv vil sælge. For ligegyldigt, hvor begejstret du selv er for dit produkt, er det dine kunder, der afgør om du kommer til at klare dig godt. Din vigtigste opgave de første tre uger er, at du finder frem til et produkt eller en ydelse, nogen gider betale for.

Nicki Friis arbejder selv med følgende tre trin, når han skal skabe og markedsvalidere et nyt produkt eller en ny ydelse.

1: Lav en liste over potentielle produkter eller ydelser, du kan sælge Tag afsæt i dine kompetencer og interesser, når du laver listen over produkter eller ydelser. Det skal naturligvis være noget, der matcher dit kompetencesæt og som du samtidig synes er interessant, ellers kommer du ikke til at lægge de ekstra timer, der skal til for at lykkes.

2: Stjæl med arme og ben Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken til at starte med. Sagt med et glimt i øjet, skal du i starten stjæle med arme og ben. Du skal analysere lignende forretninger og prøve at gennemskue, hvordan deres forretningsmodel er skruet sammen. På den måde skal du trække på deres læring fra markedet og finde ud af, hvilket af dine produkter eller ydelser, der er mest potentiale i.

3: Afprøv en skrabet version af dit produkt eller din ydelse Lav en beskrivelse af dit produkt eller ydelse, måske endda en prototype og gå direkte til din målgruppe for feedback. Gør det gennem sociale medier og webforums og sørg for at tale med andre end dine venner og din familie. Målet er at teste om din hypotese holder hurtigst og billigst. Det kan helt konkret være gennem facebookgrupper eller siden https://maze.co/, hvor man kan teste prototyper og koncepter.