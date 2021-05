Se billedserie Siv Pedersen og Jesper Juul ses her ved Covid-19-hygiejnestationen, der rummer sprit og aftørringspapir. Foto: Anders Spanggaard

25-årige Sivs hjerte banker for et grønnere Danmark

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 12:51 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

25-årige Siv Pedersen troede på et tidspunkt, at hun skulle være sygeplejerske. Hun gennemførte da også uddannelsen, men så blev det også ved det. Karrieren i den hvide kittel stoppede, før den rigtig var begyndt.

- Jeg fik aldrig rigtig en følelse af, at sygeplejen var et kald for mig, som de andre snakkede så meget om, fortæller Siv Pedersen.

Hun kan dog takke årene som sygeplejeelev for, at hendes liv og karriere tog den drejning, som hun nu følger.

- Jeg observerede hver dag den overflod af engangsartikler, der blev brugt i alle afkroge af sygehuset, og derfor fik jeg også et brændende ønske om at finde alternativer til især engangsplastikprodukter. Så i stedet for at tænke på pleje af syge mennesker løb tankerne afsted mod, hvilke miljøvenlige forbedringer man mon kunne skabe for sundhedssektoren.

Da den sidste eksamen var overstået, og sygeplejeautorisationen var på plads, tog Siv springet og blev selvstændig på fuld tid. Det viste sig dog, at det var vanskeligere end som så at få sundhedsvæsenet til at gå i en mere miljøvenlig retning.

- Sundhedsvæsenet er en supertanker, og den er svær at dreje, konstaterer Siv Pedersen.

Lod sig ikke slå ud Trods følelsen af at løbe panden mod en mur i sundhedsvæsenet mistede Siv ikke modet, men kløede ufortrødent på med sin idé om at udbrede grønne løsninger i Danmark. Hun kiggede bare i andre retninger, og jo mere, hun undersøgte danske virksomheder og deres affaldssortering eller mangel på samme, desto mere blev hun tændt på ideen om at gøre en forskel på den front.

- Vi er langt bagud på sortering på arbejdspladsen, i forhold til hvor godt vi er kommet i gang med at kildesortere derhjemme. Her var en god mulighed for at udbrede et mere miljøvenligt produkt og rent faktisk kunne gøre en forskel, hvis man får kontakt til nogle af de store virksomheder med mange ansatte, fortæller Siv Pedersen med begejstrig i stemmen.

Og trods et alvorligt benspænd fra coronakrisen er hun kommet ganske godt i gang med sin virksomhed GreenUs, der blev grundlagt i Odense i 2019 og i november 2020 rykkede til Roskilde, hvor virksomheden nu har domicil på Havnevej.

Siv Pedersen konstaterer, at det er fint med beliggenheden i Roskilde, fordi GreenUs dermed er tæt på København og masser af potentielle kunder. Siden starten i den fynske hovedstad har Siv fået en kollega, idet Jesper Juul er kommet med ombord.

Han fortæller, at GreenUs har fået nogle store arbejdspladser som kunder. Det gælder blandt andre HK's hovedsæde, Hotel- og Restaurantskolen, CBS, Voxeværket og Skt. Josef Skole i Roskilde.

- Noget af det, vi slår på overfor kunderne, er, at vores system gør det meget nemmere at klare rengøringen. Eksempelvis har vi på HK's hovedkontor opsat 14 affaldsstationer, der erstatter 220 papirkurve.

GreenUs er i dialog med mange andre virksomheder, heriblandt Christiansborg, om at få dem til at prøve affaldssystemet, der sparer ressourcer og CO2-udledning i store mængder.

Andre veje Selvom coronakrisen har gjort det vanskeligere for Siv Pedersen at nå ud med sit budskab om affaldssortering til virksomhederne, har hun bestemt ikke ladet sig bremse af omstændighederne. Hun har i stedet fundet nye veje til at nå ud med sit budskab.

Siv valgte at fokusere på at få budskabet om affaldssortering ud online, på blandt andet hendes web- shop, Facebook, Instagram, LinkedIn og videoer på YouTube. Det viste sig hurtigt at være det rigtige sted at lægge sin tid og energi, og efter at Siv øgede sin tilstedeværelse på de sociale medier og webshoppen, har virksomheden taget fart, og budskabet har spredt sig til nær og fjern.

Hygiejnestation Budskabet er, at GreenUs tilbyder virksomhederne den reneste og mest miljøvenlige håndtering af affald. Det skyldes blandt andet, at affaldsposernes størrelse kan varieres, alt efter hvor meget affald der er i posen. Affaldsposerne kan nemlig snøres af i forhold til den ønskede størrelse. På den måde undgår man, at nogle af poserne kun bliver fyldt halvt op. Ifølge Siv Pedersen kan der på den måde spares 70 procent plastik.

- Til poserne har jeg udviklet en affaldsstation med plads til, at affaldet bliver sorteret i fem fraktioner. Poserne til hver fraktion har sin egen farve, hvilket er en stor fordel, da meget af rengøringspersonalet jo ikke taler dansk og derfor måske ikke kan læse, hvad der står på et dansk skilt, forklarer Siv Pedersen.

I disse coronatider har hun naturligvis også udviklet en hygiejnestation med sprit og aftørringspapir. Siv har selv designet stationerne, som er fremstillet i bæredygtigt FSC-træ. De høje ambitioner på miljøets vegne er da også årsagen til, at eksempelvis Skt. Josefs Skole har valgt Green- Us' løsning på affaldssortering.

- Vi på Skt. Josefs Skole har valgt GreenUs' affaldsløsning, fordi deres design passede godt ind hos os. At skifte til GreenUs' plastbesparende affaldsløsning går godt i spænd med skolens grønne omstilling. Vi arbejder med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - og affaldssystemets reduktion af plast er blandt andet med til at opfylde en del af mål nr. 12: »Ansvarligt forbrug og produktion«, fortæller Teknisk Serviceleder Jes Troelsen på Skt. Josefs Skole i Roskilde.

Fortællingen om GreenUs og virksomhedens grønne ambitioner har i øvrigt også nået tv-programmet »Løvens Hule«, som har henvendt sig til Siv Pedersen for høre, om det eventuelt vil være muligt at få GreenUs med i programmet.

Jul i ridestalden såede frø Meget i livet afhænger af tilfældigheder, men det er ingenlunde tilfældigt, at Siv Pedersen er endt med at drive sin egen virksomhed. Lige fra hun var ganske ung, har Siv drømt om at blive selvstændig. Som barn gik hun til ridning, og hvert år til ridestaldens årlige julearrangement havde hun ansvaret for at drive en bod med brugt rideudstyr, hvor en procentdel af salget gik til rytterforeningen.

Det skabte lige så stille grobund for et selvstændigt virke, som foreløbig har udmøntet sig i virksomheden GreenUs.