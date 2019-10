24syv om udbudsevaluering: Først svar på spørgsmål, så klage

- Om der kommer en egentlig klage, det tror jeg måske, men vi har ikke afgjort det. Man kunne jo også lige afvente Radio- og tv-nævnets svar.

- Vi har en række spørgsmål, og der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget kritisk indstillet overfor evalueringen, siger han.

De tre radiokanaler, der bød på ny dabkanal, kan stille spørgsmål til nævnet frem til den 29. oktober klokken 12.

- Der er få områder, hvor det ser fornuftigt og forståeligt ud, men der kommer rigtig mange spørgsmål. Lad os sige det sådan.

- Hvis - og der skal et hvis med i sætningen - det viser sig, at vores kritik er berettiget, så er det rigtig ærgerligt, for radioens sendetilladelse udløber jo på torsdag.

- Er vores kritik berettiget, så må politikerne beslutte, hvilke konsekvenser det skal have. Måske ordner de klagesagen for os, så derfor venter vi lige og ser, hvordan det udvikler sig, lyder det fra Ramskov.

Taberne af udbuddet har dog ikke mulighed for at klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse, har Slots- og Kulturstyrelsen, hvor nævnet hører under, oplyst.

Af bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed paragraf 40 fremgår det, at nævnets afgørelser ikke kan "indbringes for anden administrativ myndighed".

Lektor i udbudsret Carina Risvig Hamer mener dog, at der er gode argumenter for, at Radio24syv kan klage.

Hun vurderer, at kanalen blandt andet kan klage over den måde, som evalueringen af radiokanalernes økonomi er strikket sammen.

- Der er flere ting ved udbudsevalueringen, man kan sætte spørgsmålstegn ved, herunder særligt hvordan man har vurderet kriteriet pris i udbuddet, har Carina Risvig Hamer tidligere sagt til Ritzau.

Klagenævnet for Udbud kan ikke tage stilling til, om der kan klages over nævnets afgørelse til dem.

En sådan vurdering kan ikke foretages, før en eventuel konkret klage foreligger, oplyser formand Nikolaj Aarø-Hansen.