240.000 har lån med høj rente - kan spare ved at lægge om

Det kan være relevant at omlægge lånet for boligejere med et realkreditlån med en rente på over to procent.

Mange boligejere udnyttede sidste år det lave renteniveau til at spare penge på deres boliglån ved at omlægge det.

Der er dog stadig over 200.000 danskere, som det kan være relevant for.

Det skriver Finans Danmark, der er interesseorganisation for sektoren, i en pressemeddelelse.

Det er typisk danskere, der har realkreditlån med en rente på to procent eller derover, som kan drage fordel af det.

- Om det kan svare sig at omlægge sit realkreditlån, afhænger af flere personlige forhold, siger Ane Arnth Jensen. Hun er viceadministrerende direktør i organisationen.

Det er blandt andet løbetid på lånet, størrelsen på gælden, og hvor længe man planlægger at blive boende.

- For nogle boligejere med et fastforrentet realkreditlån med en rente på 1,5 procent kan det også være relevant at omlægge lånet.

- Det er derfor altid fornuftigt at kontakte sin bank eller realkreditinstitut for at afdække ens muligheder, siger hun.

Pengene til et realkreditlån finansieres ved, at et institut udsteder en obligation, som bliver købt af en investor - for eksempel en pensionskasse.

Boligkøberen får pengene og skal derefter betale rente til investoren.

Lånet kan finansiere op til 80 procent af et boligkøbet, mens resten skal findes i egen lomme og i banken. Det er dog ofte til en højere rente.

Det skyldes, at renten på realkreditlånet bestemmes ud fra udviklingen på obligationsmarkedet - og ikke fastsættes af banken.

- Siden foråret har renten på realkreditlån ligget på et stabilt lavt niveau, siger Ane Arnth Jensen.

- Derfor har det været attraktivt for mange boligejere at omlægge deres lån til et med lavere rente.

- De yderligere rentefald, der har været omkring udgangen af 2020, betyder, at det kan være attraktivt for endnu flere boligejere, lyder det.

Boligejere med en høj rente har dog mulighed for at ændre på det. Næste frist for opsigelse af eksisterende realkreditlån er 31. januar.