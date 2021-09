2021 kan byde på højeste vækst i verden i næsten 50 år

OECD forventer i 2021 en vækst i verdens bruttonationalprodukt, bnp, på 5,7 procent, hvilket er nogenlunde på linje med den seneste prognose i maj.

Hvis det holder stik, vil det være den højeste økonomiske vækst siden 1973, hvor verdensøkonomien sprang i vejret med 6,6 procent.

Den markante vækst i år skal ses i lyset af, at 2020 var et særdeles sløjt år for verdensøkonomien som følge af coronakrisen.

Sidste år skrumpede verdensøkonomien med 3,6 procent som følge af nedlukninger og restriktioner verden over.

Med tilbagegangen i 2020 er der i år et bedre udgangspunkt for en høj vækst, da økonomien er på et lavere niveau, end den ellers ville have været.

Hos organisationen Dansk Erhverv kalder cheføkonom Tore Stramer det positivt, at økonomien kører derudad, selv om corona ikke har sluppet sit greb.

- Som tingene ser ud nu, så er der udsigt til en bredt funderet fremgang på de største danske eksportmarkeder i både EU, USA og i de nordiske lande.

- Det skaber en meget stærk grobund for en fortsat fremgang i eksporten i såvel resten af 2021 som ind i 2022.

- Vi forventer derfor også, at eksporten bliver en helt central drivkraft for væksten i dansk økonomi både i år og næste år, siger Tore Stramer.

For 2022 forventer OECD en vækst på 4,5 procent.