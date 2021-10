2021 har retning mod færrest tvangsauktioner i 14 år

2021 har kurs mod det laveste antal tvangsauktioner i 14 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I årets første ni måneder har der i snit været 123 tvangsauktioner om måneden.

Fortsætter det året ud, skal man tilbage til inden finanskrisens begyndelse i 2007 for at finde et lavere tal.

Coronakrisen har altså ikke givet en stor stigning i antallet af tvangsauktioner. Det giver kriser ellers normalt.

Når det ikke er sket, skyldes det ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, at boligejerne i bund og grund har det rigtig godt.

- De viser bedste betalingsevne i 13 år, og beskæftigelsen er rekordhøj efter et midlertidigt dyk, da krisen rasede på sit højeste.

- Hertil har vi også haft et boligmarked, hvor både priser og handler er skudt i vejret, skriver han i en kommentar.

Det har betydet, at boligerne lettere kan sælges, hvis man har problemer med at betale sit lån.

En tvangsauktion er en offentlig auktion over for eksempel et hus, hvis man ikke betaler af på lån med sikkerhed i huset.

Betales der ikke til tiden, kan långiveren gå til fogedretten for at få boligen solgt på tvangsauktion og få pengene den vej.

Ifølge chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit, skyldes det ofte større økonomiske eller helbredsmæssige udfordringer, når en bolig ryger på tvangsauktion.

Hun peger på, at svaret på det lave antal skal findes i situationen på boligmarkedet og den lave arbejdsløshed.

- Det er også en del af fortællingen på det lave antal tvangsauktioner, da det stærke jobmarked giver pressede familier bedre mulighed for at betale deres regninger.

- Nogle har mulighed for at arbejde ekstra, andre har mulighed for at søge et nyt eller bedre lønnet job, siger hun i en kommentar.

Antallet af tvangsauktioner faldt i september til 117, når der korrigeres for normale sæsonudsving.