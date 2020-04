Det bliver fantastisk at være de første, der kan tilbyde tilskæringsrobotter til byggebranchen, konstaterer Henrik Osbæck. Han er ansvarlig for STARKS udlejningsforretning og ses i midten af billedet, som blev taget da STARKs nøglemedarbejdere for nylig var til robotintroduktion hos KOBOTS.

200 byggerobotter til STARK

Erhverv - 02. april 2020 kl. 11:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anders Spanggaard Byggemarkedskæden STARK og robotvirksomheden KOBOTS i Odense har sammen udarbejdet en ambitiøs handlingsplan for at få mindst 200 robotter ud på de danske byggepladser allerede her i 2020. I 2021 ventes en firedobling.

Visionen vinder gehør hos fibergipsproducenten James Hardie, der derfor lancerer tilskæring efter mål af Fermacells fibergips på byggepladserne med løsningen »Prefab On Site«. Denne service tilbyder James Hardie ved at entrere med STARK og KOBOTS, der stiller Amigoer til disposition for tømrerne.

Dermed behøver tømrere ikke længere stå og råbe målene på den næste Fermacell-plade til deres makker på byggepladsen mere. Nu kan de bare sige til mester, at han skal leje eller købe en Amigo-robot hos STARK - og så klarer Amigo automatisk tilskæringen af pladerne i tilpas sikkerhedsafstand.

- Den stemmestyrede robot Amigo fra KOBOTS er utrolig interessant for STARK, og vi har nu eneforhandlingen af de to modeller 912 og 925, som er tilpasset henholdsvis en standard Fermacell pladestørrelse 90x120, og en standard gipsplade til byggepladserne 90x250. I mange år er der sket meget lidt forandring i arbejdsmetoder og værktøjer på byggepladsen. Men nu rykker det for alvor, fordi vi kan lære robotterne at gøre det, vi ikke selv er bygget til at kunne holde til, konstaterer national salgsdirektør for STARK, Søren Lysemose.

Amigoerne kommer til at blive solgt igennem alle STARKS byggecentre, men de bliver også tilbudt via STARKS byggesælgere, der byder på projekter i hele Danmark. Desuden skal byggerobotter bidrage til at booste STARKS udlejningsforretning, som Henrik Osbæck er ansvarlig for.

- I STARK Udlejning har nu fået vores robotter i sortimentet, så håndværksmestre kan prøve robotteknologien af nu og senere købe robotten. Det er et genialt produkt, og det bliver fantastisk at være de første, der kan tilbyde tilskæringsrobotter til byggebranchen, konstaterer Henrik Osbæck.

Massiv interesse Hos robotvirksomheden KOBOTS er man i fuld gang med forberedelserne til det nye samarbejde:

- Vi har valgt STARK som distributør på det danske marked, da STARK har været utrolig proaktive og initiativrige for at blive vores partner her i Danmark. Her i KOBOTS har vi set på behovet og interessen fra markedet, som er massiv. Vi har dog valgt at lade os begrænse af vores egen kapacitet her i år nul, da vi er ved at skabe et solidt fundament, så vores kunder får de bedst mulige produkter, og ikke mindst bedst mulig service, siger CCO i KOBOTS, Jacob Sohrabi Niclassen.

Han pointerer, at fundamentet er utrolig vigtigt, da KOBOTS skal op på knap 1000 robotter allerede i 2021.

Den nye tilskæringsrobot medvirker til et mere effektivt byggeri med kortere byggetid, færre fejl og mindre materialespild. Med Amigo kan én tømrer via en app kommunikere med den stemmestyrede tilskæringsrobot, der efter præcise, korte instrukser leverer millimeterpræcise skæringer af alle slags plader, så tømreren blot skal sætte pladerne op. Samtidig reducerer Amigo markant de menneskelige fejl, som fører fejlskæringer og materialespild. Og resultaterne er ikke til at tage fejl af: Der opnås en effektivitetsforøgelse på op til 350 procent.

Erhvervsskoler er klar KOBOTS' robotter er også på vej ind på erhvervsskolerne, som ønsker at sikre, at fremtidens tømrere bliver uddannet i de nyeste teknologier til byggeri. De første Amigo-robotter er allerede på vej ud til to erhvervsskoler. De unge mennesker ude på erhvervsskolerne får på den måde muligheden for at tage en erhvervsuddannelse, hvor de kan få et værktøj, som rent faktisk hjælper dem med at blive mindre nedslidte samtidig med, at de bliver langt mere effektive endda med mindre fysisk indsats.