Magnus Bruuns lækkerier »hånddyppes« i den tempererede chokolade. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 18-årig iværksætter er i gang med at bygge brandet Bruuns Chokolade op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig iværksætter er i gang med at bygge brandet Bruuns Chokolade op

Erhverv - 25. juni 2020 kl. 12:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Stenbæk Foto: Anders Ole Olsen

Bruuns Chokolade! Læg mærke til det brand. For 18-årige Magnus Bruun fra Sorø har store planer med den virksomhed, han åbnede i januar 2019.

- Fra jeg var omkring 10 år, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville være konditor. Jeg fulgte med i udsendelser på tv, og min moster er næsten lige så interesseret, som jeg er. Vi bagte sammen, og da jeg blev konfirmeret, havde moster og jeg selv lavet fyldt chokolade til dessert, fortæller han.

De to var også sammen på chokolade-kursus, da Magnus blev 14 år - men derefter fulgte et par år, hvor den drøm blev lagt lidt på hylden.

- En dreng skulle jo ikke være konditor, siger han med et smil. Til gengæld var han klar over, at buksebagen ikke skulle slides alt for meget på skolebænken - Magnus skulle have en erhvervsuddannelse.

La Glace Et ophold på efterskole blev fulgt op af eventkoordinator-uddannelsen, hvor business og markedsføring blandt andet indgår, og chokoladen var atter blevet en kær fritidsbeskæftigelse. Derfra voksede ideen om at åbne egen virksomhed videre.

- Jeg overvejede en uddannelse som chokolatier, men den er meget afgrænset, og der optages ikke så mange. Det er også en uddannelse, man selv skal betale, fortæller Magnus.

- På konditor-uddannelsen lærer du stort set det samme - i hvert fald, når du er i lære på La Glace - så det var en bedre vej for mig.

Faktisk havde Magnus ikke søgt læreplads hos La Glace, hvor der er mange om buddet, så det er svært at få foden inden for.

- Men min far puffede til mig, fortæller han.

- Så jeg lavede en box med hjemmelavet chokolade samt min ansøgning og mit cv. Den afleverede jeg personligt en lørdag. Faktisk hørte jeg ikke noget, så det endte med, at jeg kontaktede La Glace igen, og så fik vi en aftale i stand. På La Glace ved de godt, at jeg kører min egen forretning ved siden af, og jeg får god sparring derfra.

Magnus har tre år tilbage af sin læretid i den kendte konditorvirksomhed, hvor hverdagen byder på mange gode udfordringer.

17 timer Bruuns Chokolade har indtil videre produktionsfaciliteter hos forældrene i Sorø, og det betyder, at Magnus har en hverdag, som de fleste nok vil sige »pyha« til.

- Vi er ved at sætte min lejlighed på Frederiksberg - altså den ved København - i stand, men jeg kan godt sove der, fortæller han.

- Jeg møder på La Glace klokken seks om morgenen. Toget til Sorø kan jeg nå ved fire-tiden om eftermiddagen, og så kan jeg lige nå at producere i et par timer i Sorø, inden jeg skal have toget retur til København, så jeg kan komme hjem i seng. Alt i alt er jeg i sving i cirka 17 timer i døgnet.

Høj kvalitet Det er chokolade af meget høj kvalitet, Magnus satser på. Han går ikke på kompromis med noget - lever en produktion ikke op til hans høje kvalitetskrav, bliver den ikke solgt.

- Så tager jeg hellere natten i brug og laver produktionen igen, så den sidder lige i skabet, siger han.

Råvarer i form af chokoladeknapper af mærket Callebaut køber han i Belgien, og så bliver de forskellige chokoladestykker skabt med ambitionen om, at de hver især giver en helt unik smagsoplevelse.

- Mit drive er, at der ligger så meget viden bag det at arbejde med chokolade, fortæller Magnus Bruun.

- Selvfølgelig er der selve chokoladen. Jeg arbejder i øjeblikket mest med 57,9, 70 og 32,3 procent kakao - alt efter, om det skal være mørk, ekstra mørk eller lys chokolade. Men også tempereringen er vigtig, og så kan du bruge rigtig mange forskellige ingredienser. Jeg støber skaller og forsyner dem med mit eget, hjemmelavede fyld i. Jeg leverer oftest chokobites og flødeboller, men kan sagtens lave andet også. Jeg er faktisk lige begyndt at lave plader for eksempel med hele nødder og æble.

Hele Europa i kikkerten Det er ikke supermarkeder, der er målet for produktionen.

- Lige nu sælger jeg meget til private, der bestiller direkte på bruunschokolade.dk, fortæller Magnus Bruun.

- Men det er i livsstilsbutikkerne, fremtiden ligger, og jeg håber da, at Bruuns Chokolade om nogle år leverer til hele Europa. Jeg er begyndt at se mig om efter nye produktionslokaler.

Egentlig vil Magnus gerne have en finger med i alt, men foldningen af emballagen og også en del af pakkearbejdet hjælper hans lillesøster med, ligesom en anden ung pige af og til giver et nap med.

- Faktisk kan jeg godt lide at folde æskerne selv, så jeg ved, at alt er i orden. Jeg må indrømme, at jeg er perfektionist, siger Magnus med et smil.

- Heller ikke i emballage og præsentation af varerne går jeg på kompromis. Bruuns Chokolade er hele vejen igennem et eksklusivt produkt, så alle detaljer skal være i orden - også selv om det så betyder, at jeg tjener lidt mindre selv.