15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

Det oplyser Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler på de statsligt ansattes vegne, i en pressemeddelelse.

- Det er klart, at det kommer til at kunne mærkes, når så mange offentligt ansatte nedlægger arbejdet. Mange af vores medlemmer udfører opgaver helt tæt på borgernes hverdag, siger topforhandler for de statsligt ansatte Flemming Vinther.

- Det kommer til at have konsekvenser bredt. Derfor håber vi, at vores arbejdsgivere tager den her situation alvorligt.

Konfliktvarslerne gælder for ti procent af de statsansatte.

Der er endnu ikke sat navn på alle de konfliktramte arbejdspladser på det regionale og på det kommunale område, da der ikke er helt ens retningslinjer for konfliktvarsler.

Derfor udtager de først strejkesteder i starten af næste uge, siger topforhandler Anders Bondo Christensen.

- Vi har en fælles konfliktdato, der hedder 4. april, så det skal være arbejdsgiverne i hænde senest på tirsdag. Så vi venter med det lidt endnu, siger han.

Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, hvis medlemmer primært leverer offentlig service, har dog allerede fredag offentliggjort, at en eventuel konflikt vil omfatte 13.700 medlemmer af FOA's medlemmer på det kommunale område og 2200 medlemmer i regionerne.

Heriblandt er sosu-medarbejdere, dagplejere, rådhusbetjente, portører og husassistenter landet over.

Næsten alle kommuner bliver direkte berørt, og alle fem regioner vil have FOA-medlemmer i strejke.

Ifølge Forhandlingsfællesskabet, der forhandler på vegne af de kommunalt- og regionsansatte, bliver 10 til 15 procent af de ansatte udtaget til strejke 4. april.

Ifølge netavisen Altinget betyder det, at en eventuel strejke vil komme til at omfatte 60.000 til 70.000 kommunalt- og regionsansatte i den offentlige sektor, hvilket altså er ud over de cirka 15.000 statsansatte.