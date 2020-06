1,5 millioner melder sig ledige på en uge i USA

Ud over de 1,5 millioner, der har søgt om den normale arbejdsløshedsunderstøttelse, har yderligere 700.000 ansøgt om at få den særlige ydelse, der hedder PUA.

Lidt over 1,5 millioner mennesker i USA har i sidste uge meldt sig ledige i de amerikanske delstater. Det viser tal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, der indsamler tal fra alle delstater.

Det er en ydelse, der er oprettet under coronakrisen til blandt andre selvstændige og personer, der normalt ikke har langtidsansættelser, men ansættes fra job til job.

Selv om antallet af personer, der har meldt sig ledige i sidste uge, er større end i nogen uge før coronakrisen, er der tegn på bedring i tallene.

Det er nemlig færre end ugen før, hvor 1,9 millioner personer tilmeldte sig ledighedsydelser.

Ifølge cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen giver antallet af nye ledige et lidt tvetydigt billede af, hvor det amerikanske jobmarked befinder sig på vej tilbage fra corona-nedlukningen.

Men han kan dog se lyspunkter nogle steder i torsdagens rapport.

- Der er flere, som vender tilbage i arbejde, end der bliver afskediget. Derfor faldt det samlede antal ledige. Og det er trods alt en god nyhed, selv om ledigheden er meget stor, siger han.

Man skal også holde sig for øje, at selv om personer har meldt sig ledige i disse uger, betyder det ikke nødvendigvis, at de er blevet arbejdsløse i netop de uger.

Da flere delstater lukkede ned, og Kongressen i en nødhjælpspakke udvidede mulighederne for at få arbejdsløshedsunderstøttelse, skete der en eksplosion i tilmeldinger af ledige.

Antallet af tilmeldinger var langt større, end delstaternes beskæftigelseskontorer kunne håndtere.

Derfor kunne man i amerikanske medier læse om lange ventetider på at få optaget sin ansøgning om arbejdsløshedsunderstøttelse. Andre måtte helt opgive.

Der har derfor været en pukkel af varierende størrelse, som de respektive delstater har skullet arbejde sig igennem de seneste uger.