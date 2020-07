1,4 millioner amerikanere melder sig ledige på en uge

Siden 28. marts, hvor antallet af ledige steg rekordhøjt til 6,8 millioner, har det ugentlige antal været dalende.

Ifølge Reuters var det ikke ventet, at antallet af ledige i denne uge ville overstige antallet fra sidste uge.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, er overrasket over dagens ledighedstal.

- Det er overraskende og meget bekymrende, at vi ser, at flere amerikanere melder sig ledige. Det er første gang siden marts, at vi nu ser en stigning i antallet af amerikanere, der melder sig ledige, skriver han i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at genopretningen af økonomien og arbejdsmarkedet i USA går "utroligt langsomt".

Det skyldes blandt andet, at smittespredningen med coronavirus accelererer i det amerikanske samfund.

Antallet af smittede i USA nærmer sig med hastige skridt fire millioner. Der er nu to dage i træk blevet registreret mere end 1100 døde med coronavirus om dagen.

Kristian Skriver påpeger derfor, at det er helt afgørende, at der kommer styr på smittespredningen i USA, for at økonomien kan komme tilbage på benene.

Mikael Olai Milhøj, der er seniorøkonom i Danske Bank, påpeger, at der venter et stort ubesvaret spørgsmål for de mange ledige amerikanere.

For 31. juli udløber den midlertidige hjælpepakke, der giver ledige 600 ekstra dollar om ugen i arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvis ikke der indgås en ny politisk aftale om at fortsætte hjælpen til de ledige, vil det ifølge Mikael Olai Milhøj få store og negative konsekvenser for økonomien.

- Det vil betyde et stort fald i folks indkomster og dermed privatforbruget. Det kan starte en negativ spiral og dermed et større økonomisk tilbageslag, skriver han i en mail.