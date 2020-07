1,3 millioner amerikanere melder sig ledige på en uge

Forrige uge lå antallet af nytilmeldte ledige på lidt over 1,4 millioner.

Med den seneste uges nytilmeldte ledige har cirka 50 millioner amerikanere nu været forbi ledighedskøen siden midten af marts.

Det samlede antal af vedvarende ledige er i løbet af den seneste uge faldet fra 18,8 til 18,1 millioner. Dermed falder ledigheden til 12,4 procent.

Trods de seneste ugers fald i antallet af nytilmeldte ledige, er det for tidligt at glæde sig. Det mener Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

- Over de seneste 16 uger har 50 millioner amerikanere meldt sig som ledige. Antallet af nye ledige aftager uge for uge, men der bliver stadig udfyldt dobbelt så mange ledighedserklæringer som under de værste uger af finanskrisen, siger han i en kommentar.

- De mange nye ledige vidner om, at virksomhederne stadig har behov for at tilpasse deres bemanding. Den gode nyhed er dog, at der er flere, der vender tilbage i job, og derfor falder den samlede ledighed, tilføjer han.

Også i Dansk Erhverv hæfter cheføkonom Tore Stramer sig ved, at 50 millioner nu har været forbi ledighedskøen siden marts, hvor USA blev ramt af den globale coronapandemi.

Han er bekymret over, at antallet af gentagne ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse har stabiliseret sig på et niveau omkring 18-19 millioner.

- Det er desværre meget bekymrende, da det uændrede høje antal ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse indikerer, at bedringen på arbejdsmarkedet er gået fuldstændig i stå over de seneste uger, siger han i en kommentar.