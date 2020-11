- Vi vil gerne videreudvikle uudnyttet potentiale i etablerede virksomheder ved at stille vores erfaring og kompetencer til rådighed, siger Gert W. Josephsen (th.), der sammen med Søren Petersen udgør bestyrelsen bag investornetværket CRESCITA Partners. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 12 investorer har dannet netværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

12 investorer har dannet netværk

Erhverv - 11. november 2020 kl. 10:51 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Nogle har brug for penge, andre har brug for at få virksomhedens eller bestyrelsens kompetencer udvidet, men alle de 25-30 små og mellemstore danske virksomheder, der det seneste år er blevet vurderet i investornetværket CRESCITA Partners, har haft et udviklingspotentiale, der var interessant nok til at blive en case, som blev præsenteret for netværkets 11 partnere. Nu vil CRESCITA Partners gerne tiltrække endnu flere emner til netværket, fortæller Gert W. Josephsen.

Han udgør sammen med Søren Petersen bestyrelsen bag CRESCITA Partners.

- Søren og jeg arbejdede som individuelle rådgivere og investorer, men havde ikke mulighed for at håndtere alle de cases, som vi fik ind. Derfor besluttede vi at etablere dette investornetværk, fortæller Gert W. Josephsen.

Ikke som i Løvens Hule Resultatet blev CRESCITA Partners, der blev stiftet for omkring et år siden. Netværket har adresse hos erhvervshuset C4 på Krakasvej i Hillerød. De 11 partnere mødes i netværket hver sjette-ottende uge, hvor partnerne fremlægger cases, som kunne være interessante at engagere sig i. Partnerskabet har dog også et højt aktivitetsniveau mellem møderne.

- Vi er i dialog med SMV'ere fra hele landet, men det er ikke ligesom i Løvens Hule, hvor virksomhederne møder op til en pitch. Hver partner har lavet sit forarbejde hjemmefra og præsenterer virksomheden på en »one-pager«, en skabelon på en enkel side. Ud fra den diskuterer vi hvem af os, casen passer bedst til. Nogle gange er der en, andre gange to eller tre, der rækker hånden op, fortæller Gert W. Josephsen.

Crescita betyder vækst Navnet »crescita« er det italienske ord for vækst, og det er vækst, der er udgangspunktet for de 11 partneres formål med investornetværket.

De 11 medlemmer kender København og Nordsjælland, hvor de fleste bor, men de kommer samlet med erhvervserfaring fra både små, mellemstore og store, internationale virksomheder.

- Vi vil gerne videreudvikle uudnyttet potentiale i etablerede virksomheder ved at stille vores erfaring og kompetencer til rådighed, siger Gert W. Josephsen.

Forskellige erfaringer CRESCITA Partners rummer erfaringer fra Lifescience (Pharma/Medtech), byggebranchen, IT, generel industri, private equity, konsulentbranchen mv. Netværket beskriver på deres hjemmeside de fire søjler, som partnerne gerne vil involveres og engageres i. Det er generationsskifte, revitaliering af virksomheden, skalering til internationale markeder eller konsolidering eventuelt mod en exitstrategi.

- Vi har alle selv været direktører, så vi kender de forskellige situationer eller problemstillinger, for vi har selv siddet der. Via netværket får vi hver især ekstremt spændende opgaver, som passer lige netop til os og vores kompetencer, forklarer Gert W. Josephsen om motivationen for at være med.

Spreder investeringer - En motivation er også at sprede vores egne investeringer i unoterede aktier. CRESCITA er foreningen, der faciliterer netværket, mens det er partnerne, der hver især individuelt investerer enten via egne penge eller ved at rejse yderligere kapital via deres andre netværk. Nogle gange har en virksomhed også selv pengene, men mangler kompetencerne, uddyber han.

- Så der er egentlig penge nok til rådighed, og vi vil gerne udbrede kendskabet til, at vi findes. Partnernetværket er et stærkt supplement til snakken med revisoren eller banken, og vi er ikke bare kortsigtede rådgivere. Vi engagerer os i virksomhederne. Når vi går ind som rådgivere og vurderer udviklingspotentialet, så tænker vi også globalt og internationalt, siger Gert W. Josephsen og opfordrer alle interesserede til at opsøge flere informationer på netværkets hjemmeside.

Alle henvendelser tages seriøst og besvares, ligesom der underskrives en fortrolighedserklæring.

- Der er så meget power og erfaringer fra både små og store, danske virksomheder her. Det er et unikt og superstærkt investeringsnetværk i Nordsjælland, siger han.