12 ansatte er suspenderet i svindelsag i Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har en serviceaftale med Kemp & Lauritzen om blandt andet el- og vvs-arbejde.

Under den kontrakt er der købt mobiler og tablets, som er blevet faktureret hos Bygningsstyrelsen - forklædt som andre varer. Købene er sket over en periode på fire år.

Fire ansatte er blevet sendt hjem fra Kemp & Lauritzen, der er landets største elfirma med over 2000 ansatte. Bygningsstyrelsen har suspenderet otte.

Det var Kemp & Lauritzen, som opdagede købene i sine løbende kontroller, fortæller direktør Peter Kaas Hammer.

- Der er købt nogle ting ind på sagen, som ikke stemmer overens med den ydelse, vi leverer til Bygningsstyrelsen, og der ikke er en god forklaring på det.

Han fortæller, at det tyder på et samarbejde mellem de fire ansatte hos Kemp & Lauritzen og de otte hos Bygningsstyrelsen.

Virksomheden oplyser, at den har startet en ekstern undersøgelse af sagen, hvor man afventer på resultatet.

- Sagen tyder på, at der har været et samarbejde på de lokationer, hvor man har arbejdet.

- Man har fundet en måde, hvor man har kunnet omgå vores systemer og købe nogle ting og fakturere dem som noget andet. Og det er jo det, som advokatundersøgelsen skal belyse, siger Peter Kaas Hammer.

Ingen af de fire suspenderede hos Kemp & Lauritzen er politianmeldt, mens undersøgelsen kører.

Bygningsstyrelsen har ingen kommentarer til sagen og ønsker ikke at oplyse, om der er foretaget politianmeldelser i sagen for de otte suspenderede medarbejdere.

Peter Kaas Hammer fortæller, at Kemp & Lauritzen vil se på, om virksomhedens procedurer skal ændres.

- Vi er glade for, at vores systemer har opdaget det, men sagen giver os anledning til at se på, om vi kan gøre mere.

- Samtidig giver den anledning til, at vi indskærper over for vores ansatte, hvilken etisk og moralsk adfærd vi arbejder ud fra. Kemp & Lauritzen har ingen tolerance over for det her, siger Peter Kaas Hammer.

Bygningsstyrelsen har bedt revisionsvirksomheden Deloitte se på, om styrelsens processer for at godkende fakturaer er gode nok.