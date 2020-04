113 måneders optur brudt: 700.000 job gik tabt i USA før udbrud

Det er første gang i næsten ti år, at antallet af arbejdspladser falder i verdens største økonomi. Dermed er 113 måneder med fremgang brudt.

USA's jobrapport for marts viser et fald på 701.000 arbejdspladser. Det fremgår af tal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Samtidig er der tale om det største fald i antallet af arbejdspladser siden marts 2009, da finanskrisen for alvor havde ramt USA.

Tallene er samlet til 12. marts - altså inden coronavirus for alvor ramte USA og førte til en delvis nedlukning af samfundet - og dermed er de seneste ugers voldsomme stigning i arbejdsløsheden ikke med i statistikken.

De seneste to uger har omkring ti millioner amerikanere meldt sig arbejdsløse som følge af coronaudbruddet og de restriktioner, der er fulgt med.

Dermed er tallene fra jobrapporten på sin vis forældet. De mange arbejdsløse ventes først for alvor at vise sig i næste jobrapport for april, der bliver offentliggjort første fredag i maj.

Jobrapporten bliver normalt fulgt tæt af økonomer, fordi USA's er verdens største økonomi, og den dermed kan give en indikation på, hvordan verdensøkonomien har det.

Hos Danske Bank vurderer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj, at jobrapporten for april kan byde på mindst ti millioner tabte arbejdspladser. Samtidig kan arbejdsløsheden stige til 15 procent.

- Det amerikanske arbejdsmarked lider under nedlukningen, ligesom vi ser i resten af verden, og der er ingen tvivl om, at vi er i midten af en ekstrem dyb recession.

- Det afgørende spørgsmål er, om vi får en genopretning eller ej, når vi forhåbentlig snart får styr på sundhedskrisen og kan begynde en gradvis genåbning af økonomien.

- Det kan man desværre ikke sige med sikkerhed, fordi vi sejler i ukendt farvand, og der er en stor risiko for, at det her bare er begyndelsen på en langvarig og dyb krise, siger han i en skriftlig kommentar.