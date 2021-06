10.000 kroner til mental sundhed

Når Danmarks Mentale Sundhedsdag markeres den 14. oktober, så er der mulighed for at få 10.000 kroner til et arrangement på arbejdspladsen, som sætter fokus på trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladserne efter næsten halvandet år med corona, nedlukninger og hjemmearbejde. Det oplyser Velliv Foreningen i en pressemeddelelse. Arrangementerne kan være foredrag, workshops, teambuilding eller medarbejdernes egen ide.

- Vi ønsker at skabe overskud til, at arbejdspladserne kan tage en snak om den mentale trivsel efter halvandet år med et anderledes, og for nogen, udfordrende arbejdsliv. Danmarks Mentale Sundhedsdag er en oplagt anledning for alle virksomheder til at nytænke hverdagen på arbejdspladsen.