100 milliarder euro fra EU skal sikre job gennem coronakrise

EU-Kommissionen vil forhindre massevis af fyringer i EU under coronakrisen ved at mobilisere 100 milliarder euro til finansiering af et nyt initiativ for korttidsarbejde.

- Det er en omfattende støtte fra EU, som bliver forelagt her.

- Det afbøder effekten af recession, holder folk i arbejde og gør virksomheder i stand til at komme tilbage til markedet med fornyet energi. Ordningen vil gavne alle medlemslande, som vil bruge den, siger hun.

Korttidsarbejde er en ordning, hvor en medarbejder arbejder på nedsat tid med statslig lønkompensation.

EU-initiativet kaldes "Sure" og retter sig især mod lande som Italien og Spanien, der er hårdest ramt af krisen.

De 100 milliarder euro skal stilles til rådighed for medlemslandene som et lån, så de kan sikre, at borgere beholder deres job og virksomheder deres ansatte.

For der kommer et tidspunkt, hvor virksomhederne igen vil modtage ordrer, og så skal de have arbejdskraft til at udføre opgaverne, hvis økonomien skal kunne udvikle sig, siger von der Leyen.

- Mange virksomheder har ingen indkomst i den her tid. Og hvis vi ikke gør noget, er de nødt til at fyre deres ansatte.

- Og det har som konsekvens, at når verdensøkonomien skal genstarte, vil virksomhederne ikke have den faglige arbejdskraft, de har brug for. Det vil begrænse vores genopbygning efter krisen, siger hun.

Der er hentet inspiration til ordningen i blandt andet Tyskland. Her eksisterer der en model for korttidsarbejde, som kaldes "Kurzarbeit".

Her kompenserer den tyske stat for en stor del af de ansattes lønninger, hvis en arbejdsgiver bliver nødt til at skære i løn- og arbejdstid under en krise.

Også Sverige har et system for korttidsarbejde, som kan tages i brug ved særligt alvorlige udsving i konjunkturerne.