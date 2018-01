I it-virksomheden BEC oplever adm. direktør Kurt Nørrisgaard, at det tager længere tid end tidligere at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men han er ikke bekymret for, at det vil give store problemer fremadrettet. PR-foto

- Vi skal lede længe, inden vi finder den, vi gerne vil have

Hos BEC i Roskilde, der er en it-virksomhed inden for finansverdenen, blev der alene i 2017 lavet 200 nye ansættelseskontrakter, og adm. direktør Kurt Nørrisgaard er bevidst om, at der er rift om medarbejdere med kompetencer inden for ingeniør- og naturvidenskab såvel som teknologi og matematik.

Men han er ikke bekymret for problemer med at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

En prognose, som Ingeniørforeningen IDA har lavet for Engineer the future, viser, at Danmark står over for en massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft. I 2025 mangler vi ifølge prognosen 10.000 på området.