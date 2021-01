- Vi havde nok ikke regnet med, at banken sagde »Ja«

Se billedserie I starten var de begge inde over alle beslutninger og opgaver, men i dag er der en klar opgave- og ansvarsfordeling. Claus Andreasen er som driftsdirektøren, den der har ansvaret for de fysiske rammer og for at bygge nye butikker, mens Morten Bøjland er administrerende direktør med blandt andet ansvar for IT-systemer. Foto: Allan Nørregaard

Erhverv - 14. januar 2021 kl. 04:54 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvis der er en ting, som Morten Bøjland og Claus Andreasen er blevet gode til i de seneste år, så er det at åbne butikker. Siden det første loppesupermarked, Kirppu, åbnede på Frejasvej i Hillerød i august 2014, så er der kommet yderligere 18 søsterbutikker til over hele landet. Flere er på vej og til næste år kan kæden også have bredt sig ud over Danmarks grænser.

Visionerne fejler ikke noget, når de to direktører, Morten Bøjland er den administrerende og Claus Andreasen er direktøren med ansvar for de fysiske rammer, fortæller om deres planer for Kirppu. Det hele begyndte for otte år siden, da de to venner diskuterede ideen over en god middag og nogle flasker rødvin. Det var Morten, der havde lagt mærke til konceptet under sine forretningsrejser til Finland i sit daværende job, og Claus kendte som mangeårig formand for Hillerød Kræmmermarked til forretningen bag at holde styr på stadeholdere, så de syntes begge, det lød som en god ide med et indendørs loppesupermarked, hvor man kan leje sig en mindre stand for kortere eller længere perioder og sælge sine brugte ting og sager.

To år fra ide til første butik Der skulle dog gå to år, før de var nået så langt, at de kunne åbne den første butik.

- Vi sad begge i gode job med firmabil, bonus og pensionsordninger, og vi havde ikke selv de penge, der skulle til, så vi gik i banken for at tale om det. Når vi ser tilbage, så havde vi måske regnet med, at det blev et »Nej«, men så havde vi prøvet ideen af, fortæller Morten Bøjland.

Men banken, Spar Nord, sagde »Ja«, og så var de to venner i gang som iværksættere. De fandt lokalet på Frejasvej 32 bag ved Netto, og med venner og families hjælp blev de første 160 stande bygget op.

- Et halvt år efter vi havde åbnet den første butik her i Hillerød, så havde vi også den første konkurrent, og snart var der 60-80 konkurrenter over hele landet. Mange tror nok, at det bare handler om at have et lokale, der er stort nok, men der skal mere til end det, siger Morten Bøjland.

Havde begge gode job I den første tid som iværksættere havde de begge deres fuldtidsjob. Claus Andreasen var på det tidspunkt chef for Politikens Lokalaviser i Sverige og ville gerne hjem til Nordsjælland. Udgangen på den forhandling blev en fratrædelsesaftale med ni måneders løn, og det blev den første finansiering af det indledende arbejde til Kirppu, og snart havde Morten Bøjland også givet slip på sit faste job.

Vision: Kæde af butikker Lige fra starten havde de to kompagnoner planer om at åbne en kæde af 30-35 butikker i Danmark. Butik nummer to blev åbnet i Ringsted i 2015, og så gik det ellers stærkt.

- 2016 er nok en af milepælene. Der gav vi den virkelig gas og åbnede seks butikker, men vi havde ikke ordentlig styr på det med personalet og ledelsen, så vi lavede et ordentligt hul i jorden og tabte næsten to millioner kroner. Vi byggede en butik op og havde ikke tid til at være der i opstartsfasen, fordi vi var rykket videre for at bygge den næste butik, fortæller Morten Bøjland.

Opgaverne er fordelt Den læring har de to direktører taget med sig. I starten var de begge inde over alle beslutninger og opgaver, men i dag er der en klar opgave- og ansvarsfordeling. Claus Andreasen er som direktør, den der har ansvaret for de fysiske rammer og for at bygge nye butikker, mens Morten Bøjland er administrerende direktør med blandt andet ansvar for it-systemer. Virksomheden har også ansat Thomas Dahl Christensen som økonomichef, og driftschef er Pernille Seidenfaden, og det tætte ledelsesteam virker.

- Nu er vi blevet meget, meget dygtige til at åbne butikker, konstaterer Morten Bøjland.

- Ja, det tager mig seks dage med seks mand at lave en butik, så afleverer vi den til Morten, som sætter al IT og overvågning op. Det tager fem dage, så skal vi have trænet personalet til driften. Det står Pernille for, og bag det hele styrer Thomas alt det økonomiske, siger Claus Andreasen.

En vigtig del af Kirppus koncept er, at det skal være en oplevelse at komme i butikken. Derfor er der også indrettet lounge, hvor stadeholdere og kunder kan få sig en kop kaffe og en snak. Denne sociale del af butikken har dog været lukket ned under coronaperioden, men det er stadig vigtigt, at de enkelte butikschefer og det øvrige personale, som ofte består af deltidsansatte og ungarbejdere, formår at skabe god stemning og service.

- Det handler om at tage kunderne alvorligt, både dem der lejer standene og dem, der kommer for at købe, siger Morten Bøjland.

- Og punkt 1: Folk skal have deres penge til tiden, supplerer Claus Andreasen om forholdet til loppesælgerne.

Vil ikke have KPI-kultur Til den del af forretningen, der henvender sig til stadeholderne, er der udviklet en app, hvor sælgerne hele tiden kan følge med i salget. Internt får alle butikschefe rne hver mandag tallene for salget i deres butikker, men for Morten Bøjland og Claus Andreasen er det vigtigt, at det ikke er tallene, men menneskene, der udvikler forretningen.

- Vi prøver at skabe en kultur, hvor man ikke bliver dunket i hovedet. Andre steder styrer man efter en KPI-kultur, men sådan vil vi ikke være, siger Morten Bøjland.

- Vi har højt til loftet her og ordet er også frit, for eksempel når vi mødes med butikscheferne tre gange om året, siger Claus Andreasen.

Uenighed giver udvikling - Vi havde hverken forstand på detailhandel eller økonomi, da vi gik i gang, så vi har altid været opmærksomme på at ansætte nogen, der er dygtigere end os selv, men det skal samtidig være folk med den rette iværksætterånd, der både tør spørge om hjælp, når de har brug for det og tør sige tingene højt. Uenighed er med til at drive udviklingen, så vi får taget de rigtige beslutninger. Og nogle gange har de jo ret, siger Morten Bøjland med selvironi og smil i stemmen.

- Så vi har lært at ansætte folk hurtigt, men vi har også lært, at vi ikke skal bruge så lang tid på at se tiden an, for at få det til at fungere, så hvis det ikke er de rigtig folk, vi har fået ansat, så afslutter vi det, siger Morten Bøjland.

Særlig teamspirit Men lige nu er de to virksomhedsstiftere stolte af deres folk og deres team. Butikscheferne har et helt særligt sammenhold både virtuelt og i virkeligheden. Morten Bøjland roser driftschef Pernille Seidenfaden for at skabe den helt særlige teamspirit, som opleves i firmaet. Den bygges op ved at besøge alle butikker hver 14. dag og selv gå foran ved at være med til at løse de forskellige opgaver i butikkerne.

- I sommerferien, da vi jo ikke kunne rejse så mange steder hen, så rejste butiks­cheferne rundt og besøgte hinandens butikker. De brugte deres sommerferie og deres fritid på at besøge hinanden. Det blev jeg sgu lidt rørt over, siger Claus Andreasen.

Der skal udvides I 2020 er der på trods af corona åbnet seks nye butikker, og næste skridt i Kirppus udvikling er stadig at udvide med flere butikker, men virksomhedens organisation skal også udvides med lokale distrikschefer. Måske bliver 2021 også året, hvor Kirppu udvider til udlandet og så skal en del af de eksisterende butikker renoveres. Det gælder blandt andet den første butik i Hillerød, der skal udvides med 600 kvadratmeter, så den samlet bliver på 1500 kvadratmeter.

- Hovedparten af de penge vi tjener, bliver geninvesteret i virksomheden, så vi bliver ikke forgyldt. Det gør vi måske en dag, men lige nu fokuserer vi på virksomheden, siger Morten Bøjland.

- Og hvis ikke vi bliver forgyldt, så har vi haft det sjovt imens, siger Claus Andreasen.