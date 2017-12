Se billedserie Lene Jensby Lange stiftede virksomheden Autens i 2005 og arbejder med læring og innovative skolemiljøer i hele ind- og udlandet. PR-foto Foto: Picasa

- Vi har ikke brug for at gå ud at sælge

Erhverv - 02. december 2017 kl. 09:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Vækstfabrikken i Roskilde holder Lene Jensby Lange og hendes virksomhed Autens til.

Huset passer godt til hendes innovative virksomhed, for der er højt til loftet. Det er der også i Autens:

- Vi skal skabe spændende skoler og læringsmiljøer, hvor eleverne får lettere ved at arbejde innovativt og samarbejde i teams, mens vi reducerer den tid, læreren taler til børnene, siger Lene Jensby Lange, der blev iværksætter i 2005 og nu har fem medarbejdere.

Autens er aktiv på de sociale medier og deltager i konferencer om læring, men ellers er markedsføringsstrategien lig ingenting.

- Vi henvender os ikke uopfordret til potentielle kunder. Vi ønsker, at dem, der henvender sig til os, har et decideret behov og tør kaste bolde op i luften. Vi bliver jo aldrig færdig med at lave skoler, så vi har ikke brug for at gå ud at sælge, siger Autens' entusiastiske stifter og direktør, der foretrækker at have frie hænder til at udvikle verdens bedste skoler.

- Vi har fat i noget med vores vision, så vi skal åbne så mange døre som muligt for børn med de løsninger, vi laver. Det skal helst være ground-breaking. Vi skal se, hvor langt ud mellem stjernerne vi kan komme sammen med vores kunder, siger Lene Jensby Lange i et ambitiøst tempo.

Autens oplever, at mange skoler begynder at sætte spørgsmålstegn ved det klassiske klasseværelse. For rummene på skolerne er ikke indrettet til den mere kreative læring. Det viser sig blandt andet, når kunderne arbejder med de miniature-modeller, iværksætteren har udviklet.

