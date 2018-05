- Vi elsker kæledyr

Se billedserie Katja Falck har været i Maxi Zoo i over 10 år. Foto: Yngve Saxil Andersen

Erhverv - 20. maj 2018 kl. 09:00 Af Yngve Saxil Andersen

Det handler først og fremmest om kæledyr, når Maxi Zoo arrangerer rådgivningsdage om foder, Valentin-gåture eller live-chat med en katteadfærdsekspert.

- Hos Maxi Zoo elsker vi kæledyr og det forhold, der er mellem ejerne og deres kæledyr. Det forhold vil vi gerne dyrke, da det gør det nemmere, sjovere og mere interessant at have et kæledyr, men også fordi det giver en glæde og et indhold, og man lærer en masse om sine kæledyr, når man er sammen med dem på den måde, fortæller Bo Demant, direktør for Maxi Zoo i Danmark.

De mange arrangementer og aktiviteter, som butikkerne arrangerer, er også et forsøg fra Maxi Zoos side på at blive mere end blot en detailhandel for kæledyr.

- Det er klart, at vi bruger muligheden for at introducere vores kunder for nogle produkter, men på den lange bane, så tror jeg, at vi som virksomhed får meget mere ud af, at vi kan være en samarbejdspartner, der kan give råd og guide folk bedst muligt. Vi har over 5000 produkter i Maxi Zoo, og kommer folk ud fra butikken med noget, som de ikke vil have, eller fortryder de har købt, så har vi som virksomhed fejlet, siger Bo Demant.

Hos Maxi Zoo i Køge fortæller souschef Katja Falck, at kunderne tager godt i mod de mange forskellige arrangementer, som butikken afholder i løbet af året.

- Kunderne elsker det. Vi får skabt en følelse af fællesskab og giver dyreejerne mulighed for at dele deres erfaring med andre, fortæller Katja Falck.

